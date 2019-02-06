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    Новичка «Енисея» Сарра обвиняют в изнасиловании. Это третий похожий случай

    Вчера, 5 февраля, «Енисей» объявил о подписании контракта с защитником Бабакаром Сарром.

    27-летний сенегалец два с половиной года выступал за норвежский «Мольде», а 18 января разорвал с клубом контракт.

    По информации Nettavisen, полиция Норвегии обвиняет игрока в изнасиловании. 26 ноября 2018 года он в течение 12 часов давал показания представителям закона. Его адвокат сказала, что дело будет закрыто.

    Сообщается, ситуация будет служить доказательством в другом судебном процессе, который также связан с изнасилованием. Слушание по делу Сарра состоится 14 февраля.

    Известно об еще двух подобных случаях с его участием, которые не доходили до суда из-за недостатка улик. В августе 2018 года футболист был оправдан, но суд обязал его выплатить 150 тысяч крон потерпевшей в качестве компенсации.

    Источник: Nettavisen

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    06.02.2019 01:07
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 15:57

      Брать на себя ответственность за таких игроков Енисею не следовало бы. Но что теперь делать если контракт уже подписан.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2019, 12:15

      занозу а может и спидзаразу себе занесли аааааааааа Енисей чудит не проверяя товар Готовьте шутливый клип как вы всегда это умеете аааа черти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 февраля 2019, 09:28

      О, в скором времени в ФК "Бутырка" может прийти первый легионер.)))

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 6 февраля 2019, 09:04

      Сбежать решил, авось получится.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 февраля 2019, 08:48

      теперь на русских девушек будет "поглядывать" ? секир башка сразу....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 6 февраля 2019, 05:09

      Интересно, а в Енисее скажут ли про это обвинение в своей шутливой форме ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 6 февраля 2019, 01:27

      В Красноярске может пипетку застудить.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Yev 6 февраля 2019, 01:42

      Лучше уж спрячет свое тонированное окошко))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 февраля 2019, 01:15

      Сексуальный маньяк решил в Красноярске от правосудия укрыться.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой > vitvik 6 февраля 2019, 02:36

      В Енисее искупается, всё скукожется , побелеет до синевы, правосудие и не найдёт.

      3
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