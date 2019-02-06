Новичка «Енисея» Сарра обвиняют в изнасиловании. Это третий похожий случай

Вчера, 5 февраля, «Енисей» объявил о подписании контракта с защитником Бабакаром Сарром.

27-летний сенегалец два с половиной года выступал за норвежский «Мольде», а 18 января разорвал с клубом контракт.

По информации Nettavisen, полиция Норвегии обвиняет игрока в изнасиловании. 26 ноября 2018 года он в течение 12 часов давал показания представителям закона. Его адвокат сказала, что дело будет закрыто.

Сообщается, ситуация будет служить доказательством в другом судебном процессе, который также связан с изнасилованием. Слушание по делу Сарра состоится 14 февраля.

Известно об еще двух подобных случаях с его участием, которые не доходили до суда из-за недостатка улик. В августе 2018 года футболист был оправдан, но суд обязал его выплатить 150 тысяч крон потерпевшей в качестве компенсации.