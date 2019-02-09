«Извиняюсь, что так немного получилось отдохнуть. Надо работать». Семак встретил Азмуна в расположении «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун впервые прибыл в расположение команды. В январе игрок перешел из «Рубина».

«Как доехал? Извиняюсь, что так немного получилось отдохнуть. Надо работать», – сказал главный тренер Сергей Семак иранскому игроку.