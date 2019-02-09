«Извиняюсь, что так немного получилось отдохнуть. Надо работать». Семак встретил Азмуна в расположении «Зенита»

Если покопаться в точном значении, то "извиняюсь"-это извиняю себя самого по отношению к тебе, в отличии от "извини(те)-т.е. прошу меня извинить (простить).
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун впервые прибыл в расположение команды. В январе игрок перешел из «Рубина».
«Как доехал? Извиняюсь, что так немного получилось отдохнуть. Надо работать», – сказал главный тренер Сергей Семак иранскому игроку.
- В январе Азмун участвовал в Кубке Азии, где вылетел со сборной Ирана на стадии 1/4 финала.
- Помимо «Рубина», форвард выступал в РПЛ за «Ростов».
- «Зенит» лидирует в РПЛ.