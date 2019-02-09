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    «Извиняюсь, что так немного получилось отдохнуть. Надо работать». Семак встретил Азмуна в расположении «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун впервые прибыл в расположение команды. В январе игрок перешел из «Рубина».

    «Как доехал? Извиняюсь, что так немного получилось отдохнуть. Надо работать», – сказал главный тренер Сергей Семак иранскому игроку.

    • В январе Азмун участвовал в Кубке Азии, где вылетел со сборной Ирана на стадии 1/4 финала.
    • Помимо «Рубина», форвард выступал в РПЛ за «Ростов».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: YouTube-канал «Зенита»

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    09.02.2019 01:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +718

      ДВС 9 февраля 2019, 16:27

      Если покопаться в точном значении, то "извиняюсь"-это извиняю себя самого по отношению к тебе, в отличии от "извини(те)-т.е. прошу меня извинить (простить).

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 февраля 2019, 13:11

      Пусть вкалывает!

      0
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      Рейтинг: +351

      Константинн 9 февраля 2019, 13:08

      "Извиняюсь, что так немного получилось отдохнуть", потом будет "Прости что не поставил в стартовый состав", "прости что заменил" и т.д. Не могу представить что бы Бесков или Лобановский так сказали или тот же Бердыев. Семака вообще по ходу в команде в ху.. не ставят, вот и играет в основе шлак типа Дзюбы. Боится что тренеришкой назовет

      0
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Константинн 9 февраля 2019, 13:45

      Просто вежливый человек.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > Константинн 9 февраля 2019, 14:44

      Писать такие слова) Автор просто шлак полный!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 13:07

      В нападении у Зенита теперь богатый выбор.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > zigbert 9 февраля 2019, 13:11

      Кокорина заменит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 февраля 2019, 09:55

      Время ещё будет отдохнуть, но надо вливаться в новую команду и подготовится к весенней части чемпионата.

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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 13:45

      На пенсии отдохнет.

      0
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