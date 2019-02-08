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    Президент «Фламенго» – о гибели десяти воспитанников: «Не пожалеем усилий, чтобы помочь семьям покойных»

    Ранее сообщалось, что в академии бразильского «Фламенго» случился пожар. Погибли десять воспитанников в возрасте 14-17 лет. Ситуацию прокомментировал президент клуба Родолфо Ландим.

    «Это самая большая трагедия за 123 года существования клуба. Пытаемся свести к минимуму горе семей. Не пожалеем усилий, чтобы помочь им. Мы все скорбим», – сказал Ландим.

    • Трое человек получили в результате пожара травмы.
    • Пламя вспыхнуло примерно в 5:00 по местному времени, а локализовать огонь удалось к 7:30.
    • За «Фламенго» выступает бывший нападающий ЦСКА Витиньо.

    Главное про пожар в академии «Фламенго». Погибли 10 человек

    Источник: Официальный сайт «Фламенго»

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    08.02.2019 22:50
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