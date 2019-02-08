Президент «Фламенго» – о гибели десяти воспитанников: «Не пожалеем усилий, чтобы помочь семьям покойных»

Ранее сообщалось, что в академии бразильского «Фламенго» случился пожар. Погибли десять воспитанников в возрасте 14-17 лет. Ситуацию прокомментировал президент клуба Родолфо Ландим.

«Это самая большая трагедия за 123 года существования клуба. Пытаемся свести к минимуму горе семей. Не пожалеем усилий, чтобы помочь им. Мы все скорбим», – сказал Ландим.

Трое человек получили в результате пожара травмы.

Пламя вспыхнуло примерно в 5:00 по местному времени, а локализовать огонь удалось к 7:30.

За «Фламенго» выступает бывший нападающий ЦСКА Витиньо.

Главное про пожар в академии «Фламенго». Погибли 10 человек