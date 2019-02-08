Джано: «Арсенал» обращался по поводу меня, но «Спартак» мне этого даже не сказал. Также интересовалась «Валенсия»

Прорывать наших игроков стало.Говорить по написанному всё трудней и трудней.
Полузащитник «Крыльев Советов» Джано, принадлежащий «Спартаку», рассказал, что интерес к нему проявляли зарубежные клубы. Грузин – воспитанник красно-белых.
«Интерес ко мне из других стран был часто. Недавно узнал, что приходило предложение из лондонского «Арсенала», но мне о нем даже не сказали.
А вот из тех запросов, что точно известны, выделю «Валенсию». У них тогда топовая команда была, с Давидом Сильвой, другими звездами. Но в «Спартаке» решили, чтобы я не уходил. Да и сам в 18–19 понимал, что не хочу уходить.
И дело не в деньгах. Если кто-то думает, что я в «Спартаке» из-за контракта, то это неправда. Главное – играть», – сказал грузин.
- «Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне переходных матчей.
- Джано – воспитанник «Спартака».
- На счету грузина 116 матчей за красно-белых в РПЛ с 2009 года, 12 голов.