Джано: «Арсенал» обращался по поводу меня, но «Спартак» мне этого даже не сказал. Также интересовалась «Валенсия»

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано, принадлежащий «Спартаку», рассказал, что интерес к нему проявляли зарубежные клубы. Грузин – воспитанник красно-белых.

«Интерес ко мне из других стран был часто. Недавно узнал, что приходило предложение из лондонского «Арсенала», но мне о нем даже не сказали.

А вот из тех запросов, что точно известны, выделю «Валенсию». У них тогда топовая команда была, с Давидом Сильвой, другими звездами. Но в «Спартаке» решили, чтобы я не уходил. Да и сам в 18–19 понимал, что не хочу уходить.

И дело не в деньгах. Если кто-то думает, что я в «Спартаке» из-за контракта, то это неправда. Главное – играть», – сказал грузин.