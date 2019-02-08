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    Джано: «Арсенал» обращался по поводу меня, но «Спартак» мне этого даже не сказал. Также интересовалась «Валенсия»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Джано, принадлежащий «Спартаку», рассказал, что интерес к нему проявляли зарубежные клубы. Грузин – воспитанник красно-белых.

    «Интерес ко мне из других стран был часто. Недавно узнал, что приходило предложение из лондонского «Арсенала», но мне о нем даже не сказали.

    А вот из тех запросов, что точно известны, выделю «Валенсию». У них тогда топовая команда была, с Давидом Сильвой, другими звездами. Но в «Спартаке» решили, чтобы я не уходил. Да и сам в 18–19 понимал, что не хочу уходить.

    И дело не в деньгах. Если кто-то думает, что я в «Спартаке» из-за контракта, то это неправда. Главное – играть», – сказал грузин.

    • «Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне переходных матчей.
    • Джано – воспитанник «Спартака».
    • На счету грузина 116 матчей за красно-белых в РПЛ с 2009 года, 12 голов.

    Источник: «Чемпионат»

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    08.02.2019 20:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 9 февраля 2019, 08:46

      Прорывать наших игроков стало.Говорить по написанному всё трудней и трудней.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 08:44

      Что теперь об этом говорить. Даже если и попал бы в Арсенал ,с попаданием в основной состав возникли бы трудности.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 февраля 2019, 07:41

      от самедова заразился вирусом "правды"?))))
      ну а на самом деле жаль парня, талант ведь

      1
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      Рейтинг: -27

      kostinegor 9 февраля 2019, 03:52

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тpенaжерку и не сидя на изнурительных диетах,пoвеpьте этo сaмый инновациoнный спoсoб. вот мoй pезультaт за две недели! --- http://tok.pw/menblog

      -3
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      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER 8 февраля 2019, 23:34

      Перешел в Крылья и запел про Арсеналы, Валенсии.. Потом перейдет в Балтику и будет рассказывать про Барсу, Реал, Баварию :D

      0
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 8 февраля 2019, 22:42

      Найди СВОЮ команду и будь в ней счастлив!
      Одно время для тебя и Полена это был "Ростов".
      Вот в такие команды и стремись.
      Крылья тоже подойдут: если не травмируешься, то будешь у них непререкаемым лидером.

      1
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      Рейтинг: +11242

      alp 8 февраля 2019, 21:39

      Кому нужен хрустальный футболист????

      0
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      Рейтинг: +30

      Dadez 8 февраля 2019, 21:06

      Кому ты нахрен нужен, хрустальный ты наш?

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