«Лос-Анджелес Гэлакси» установит статую Бэкхема у входа на стадион. Он станет первым игроком в МЛС, удостоенным такой чести

«Лос-Анджелес Гэлакси» установит статую бывшего полузащитника команды Дэвида Бекхэма на домашнем стадионе «Стаб Хаб» до матча-открытия сезона-2019 с «Чикаго Файр», который состоится 2 марта.

Статуя будет располагаться у центрального входа в арену. Это будет первый в истории памятник футболисту, установленный клубом МЛС. 43-летний британец примет участие в церемонии открытия.

Бекхэм известен, как первый игрок, подписанный с помощью правила назначенного игрока лиги (неофициально известное как «правило Бекхэма»). Оно позволяло каждой команде иметь в своем составе троих игроков, зарплата которых не будет ограничиваться установленной суммой.