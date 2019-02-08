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    «Лос-Анджелес Гэлакси» установит статую Бэкхема у входа на стадион. Он станет первым игроком в МЛС, удостоенным такой чести

    «Лос-Анджелес Гэлакси» установит статую бывшего полузащитника команды Дэвида Бекхэма на домашнем стадионе «Стаб Хаб» до матча-открытия сезона-2019 с «Чикаго Файр», который состоится 2 марта.

    Статуя будет располагаться у центрального входа в арену. Это будет первый в истории памятник футболисту, установленный клубом МЛС. 43-летний британец примет участие в церемонии открытия.

    Бекхэм известен, как первый игрок, подписанный с помощью правила назначенного игрока лиги (неофициально известное как «правило Бекхэма»). Оно позволяло каждой команде иметь в своем составе троих игроков, зарплата которых не будет ограничиваться установленной суммой.

    • Бекхэм выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с лета 2007-го по начало 2013 года (с перерывами на аренду в «Милан» с января по июнь 2009 года и с января по июнь 2010 года).
    • Англичанин провел за североамериканскую команду 124 матча, забил 20 голов и сделал 42 результативные передачи.

    Источник: ESPN

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    08.02.2019 16:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 февраля 2019, 19:53

      Заслужил! Так сказать прорубил окно из Европы в Америку!)

      1
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 8 февраля 2019, 19:24

      Если Лос Анджелес Гэлэкси попросит, могу подарить им за скромное вознаграждение в миллион долларов майку Бекхэма с его личной подписью, когда он играл за великий ранее клуб Реал Мадрид.))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 8 февраля 2019, 18:18

      Где Бекхэм, там волна маркетинга, просто 9-й вал.

      1
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      Рейтинг: -27

      cez41 8 февраля 2019, 18:01

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 февраля 2019, 17:17

      поколение тщеславных

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 февраля 2019, 17:17

      Странно, а в Манчестере есть его статуя? Вот америкосы с поздним зажиганием, у нас это имя уже начали забывать, вытеснили другие герои, а они только проснулись.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Yev 8 февраля 2019, 20:57

      Другие - это кто? Натурализированные негры с арабами? Сборная Англии сейчас печальное зрелище.

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