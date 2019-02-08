«Лос-Анджелес Гэлакси» установит статую Бэкхема у входа на стадион. Он станет первым игроком в МЛС, удостоенным такой чести

Заслужил! Так сказать прорубил окно из Европы в Америку!)
«Лос-Анджелес Гэлакси» установит статую бывшего полузащитника команды Дэвида Бекхэма на домашнем стадионе «Стаб Хаб» до матча-открытия сезона-2019 с «Чикаго Файр», который состоится 2 марта.
Статуя будет располагаться у центрального входа в арену. Это будет первый в истории памятник футболисту, установленный клубом МЛС. 43-летний британец примет участие в церемонии открытия.
Бекхэм известен, как первый игрок, подписанный с помощью правила назначенного игрока лиги (неофициально известное как «правило Бекхэма»). Оно позволяло каждой команде иметь в своем составе троих игроков, зарплата которых не будет ограничиваться установленной суммой.
- Бекхэм выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с лета 2007-го по начало 2013 года (с перерывами на аренду в «Милан» с января по июнь 2009 года и с января по июнь 2010 года).
- Англичанин провел за североамериканскую команду 124 матча, забил 20 голов и сделал 42 результативные передачи.