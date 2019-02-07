Матч «Вильярреал» – «Эспаньол» посмотрели 40 миллионов китайцев

В матче 22 тура Примеры между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» (2:2) у каталонцев дебютировал китайский полузащитник Ву Лей. Азиат вышел на поле во втором тайме, провел 12 минут.

Как пишет Marca, игру посмотрели по телевидению 40 миллионов граждан Китая. Зрительская аудитория встречи на территории Испании составила 117 тысяч человек.

Ву Лей переехал в Испанию в январе из «Шанхая СИПГ».

Сумма трансфера – 2 миллиона евро.

Хавбек стал самым дорогим китайским футболистом.

Самый дорогой китаец теперь играет в Примере. Он хорош, но в трансфере много пиара