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    Матч «Вильярреал» – «Эспаньол» посмотрели 40 миллионов китайцев

    В матче 22 тура Примеры между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» (2:2) у каталонцев дебютировал китайский полузащитник Ву Лей. Азиат вышел на поле во втором тайме, провел 12 минут.

    Как пишет Marca, игру посмотрели по телевидению 40 миллионов граждан Китая. Зрительская аудитория встречи на территории Испании составила 117 тысяч человек.

    • Ву Лей переехал в Испанию в январе из «Шанхая СИПГ».
    • Сумма трансфера – 2 миллиона евро.
    • Хавбек стал самым дорогим китайским футболистом.

    Самый дорогой китаец теперь играет в Примере. Он хорош, но в трансфере много пиара

    Источник: Marca

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    07.02.2019 23:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 11:35

      Для Китая это мизерное количество.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 8 февраля 2019, 02:40

      По нашим меркам поселок городского типа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 8 февраля 2019, 00:16

      То есть, примерно каждый 40-ой. И что? Я думаю, вчера матч Барселона-Реал у нас посмотрели больше в процентном соотношении. У них вообще Новый год, сидят олевьеху рубят и Испанию смотрят.

      1
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