Терри: «Худший момент в карьере – Москва. Больно до сих пор»

Бывший игрок «Челси» и сборной Англии, а ныне тренер «Астон Виллы» Джон Терри ответил на вопрос, какой момент в карьере стал для него самым плохим. Он связан с Россией.

«Самый плохой момент в карьере – Москва. До сих пор больно», – написал в социальной сети британец.