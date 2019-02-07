Терри: «Худший момент в карьере – Москва. Больно до сих пор»

сильный защитник!!!!
Бывший игрок «Челси» и сборной Англии, а ныне тренер «Астон Виллы» Джон Терри ответил на вопрос, какой момент в карьере стал для него самым плохим. Он связан с Россией.
«Самый плохой момент в карьере – Москва. До сих пор больно», – написал в социальной сети британец.
- Очевидно, Терри имеет в виду незабитый пенальти в послематчевой серии финала Лиги чемпионов сезона-2007/08 против «Манчестер Юнайтед». Матч состоялся в Москве.
- Лигу чемпионов Терри с «Челси» выиграл позднее – в сезоне-2011/12.
- Осенью спортсмен был близок к подписанию контракта со «Спартаком».