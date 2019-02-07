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    Терри: «Худший момент в карьере – Москва. Больно до сих пор»

    Бывший игрок «Челси» и сборной Англии, а ныне тренер «Астон Виллы» Джон Терри ответил на вопрос, какой момент в карьере стал для него самым плохим. Он связан с Россией.

    «Самый плохой момент в карьере – Москва. До сих пор больно», – написал в социальной сети британец.

    • Очевидно, Терри имеет в виду незабитый пенальти в послематчевой серии финала Лиги чемпионов сезона-2007/08 против «Манчестер Юнайтед». Матч состоялся в Москве.
    • Лигу чемпионов Терри с «Челси» выиграл позднее – в сезоне-2011/12.
    • Осенью спортсмен был близок к подписанию контракта со «Спартаком».

    Источник: Инстаграм Джона Терри

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    07.02.2019 23:28
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +799

      амани 16 февраля 2019, 04:38

      сильный защитник!!!!

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 8 февраля 2019, 23:08

      Москва " худший момент - Терри "

      0
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 8 февраля 2019, 11:33

      У англичан всегда Москва виновата...

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 11:01

      Что бы не было разных толкований ,мог бы конкретизировать.

      4
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > zigbert 13 марта 2019, 17:40

      все кто помнит ту игру , понимают о чем речь)

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 8 февраля 2019, 00:56

      Скорей всего это он из-за того, что чуть контракт со Спартаком не подписал. До сих пор страшно, что пришлось бы за рекордсмена ЛЕ играть.

      12
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > bset 8 февраля 2019, 01:20

      Рекордсмен у нас за другую Московскую команду выступает)

      2
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > serhio80 8 февраля 2019, 08:07

      За ту команду, что дважды Реал обыграла?) Ну это все мелочи по сравнению с Копа дель Соль, Кубком Матч Премьер, 1-18 в ЛЧ и легендарным последним местом в ЛЕ)

      1
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > bset 8 февраля 2019, 09:33

      Ну обыграли реал, который на тот момент пердив испанский обыгрывал) итог то какой в группе?)

      2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > bset 8 февраля 2019, 14:27

      Обыграть 3-й состав Реала наверно дорогого стоит, особенно когда Реал ещё и решил вопросы в ЛЧ заранее) а всякие Леганесы и Уэски обыгрывают их основу)

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > bset 8 февраля 2019, 18:32

      скорее из-за того, что пенальти не забил в финале ЛЧ

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      Рейтинг: +1155

      fhnv > dolf666 14 марта 2019, 16:09

      У реала ,что первый состав ,что второй...по силе почти одинаковый.

      0
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 7 февраля 2019, 23:35

      Видимо, случилась незапланированная встреча с гопниками из Капотни.

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