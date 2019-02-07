Быстров: «Может, в деле Кокорина и Мамаева есть убийство, но нам об этом не говорят?»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал продление срока ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты пробудут в СИЗО еще как минимум до апреля.

«Все здравомыслящие люди понимают, что Кокорин и Мамаев никуда не исчезли бы. Они бы не делись никуда дальше своих клубов и мест проживания. Это очевидно для всех. Но судья, видимо, не настолько понимающий, раз принял такое решение. Следствие ведется настолько долго, что, наверное, у них есть какие-то факты. Может быть, там произошло убийство, а нам об этом не рассказывают.

Считаю, что в противном случае следствие по подобному делу не может идти столько времени. Давным-давно должны были завершить все и либо вынести приговор, либо выпустить ребят. Если судья решит, что Кокорин и Мамаев заслуживают наказания, то нужно это озвучить общественности. Зачем мурыжить людей, раз за разом продлевая срок на два месяца? По-моему, это неправильно», – сказал Быстров.

В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.

5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.

6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.

Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное