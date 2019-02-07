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    Быстров: «Может, в деле Кокорина и Мамаева есть убийство, но нам об этом не говорят?»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал продление срока ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты пробудут в СИЗО еще как минимум до апреля.

    «Все здравомыслящие люди понимают, что Кокорин и Мамаев никуда не исчезли бы. Они бы не делись никуда дальше своих клубов и мест проживания. Это очевидно для всех. Но судья, видимо, не настолько понимающий, раз принял такое решение. Следствие ведется настолько долго, что, наверное, у них есть какие-то факты. Может быть, там произошло убийство, а нам об этом не рассказывают.

    Считаю, что в противном случае следствие по подобному делу не может идти столько времени. Давным-давно должны были завершить все и либо вынести приговор, либо выпустить ребят. Если судья решит, что Кокорин и Мамаев заслуживают наказания, то нужно это озвучить общественности. Зачем мурыжить людей, раз за разом продлевая срок на два месяца? По-моему, это неправильно», – сказал Быстров.

    • В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.
    • 6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.

    Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2019 22:28
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 10:42

      Дело приобретает туманные очертания.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 февраля 2019, 10:18

      Держат их в Тишине, чтобы от соблазнов на воле уберечь, плюс в качестве компенсации за прежнюю разгульную жизнь. И это правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 8 февраля 2019, 07:50

      Есть тут убийство! Убили они свой футбольный талант, данный им свыше, разменяв его на свои дебильные выходки. А ведь могли стать футбольными звездами европейского уровня. Но...Подходит к ним слова Горбатого из сериала: "Говорил я Фоксу, кабаки и бабы доведут до цугундера"

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      ilich_16 8 февраля 2019, 07:48

      Как тут подходит футбольная кричала судья не любит женщин)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 8 февраля 2019, 02:27

      Труп в студию

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 февраля 2019, 00:26

      Убийства нет, есть заказ на убийства игроков.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 февраля 2019, 23:52

      Ещё один вылез, мячиком им всем в свое время голову что ли отбили?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 7 февраля 2019, 23:37

      Быстров наверно чего-то такое знает, чего незнаем мы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 7 февраля 2019, 23:27

      Все здравомыслящие люди не понимают, как можно быть уверенным в другом человеке. Вова, ты говоришь, что они никуда бы не исчезли? А руку дашь на отсечение, что так и будет? Если Коко и Мамай почувствуют, что им грозит реальный срок, то быстро лыжи навострят. А ты, Володя, окажешься в дураках, т.к. говоришь за всех здравомыслящих.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Владислав Vlad 8 февраля 2019, 02:23

      Однако полно людей до суда гуляют по подписке и ничего.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ДВС 8 февраля 2019, 08:52

      Да, за кражу, взлом и подобные преступления - гуляют на воле. А вот за групповое избиение чаще всего сидят в СИЗО.
      Или ты думаешь, что в СИЗО только убийц отправляют?)

      -1
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 7 февраля 2019, 23:17

      А еще они всей компашкой изнасиловали ту самую телеведущую Ушакову.

      2
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