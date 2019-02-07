Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «Лимит на легионеров – большая проблема»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях, которые вызывает у него лимит на легионеров. Сине-бело-голубые лидируют в РПЛ.

    «Для меня, как для тренера, лимит — большая проблема. За пять-десять-пятнадцать миллионов мы могли бы купить игрока, которого потом можно будет продать и даже заработать на нем. Российский игрок такого же уровня будет стоить тридцать миллионов.

    Игроки уровня сборной России стоят очень больших денег, и контракты у них тоже гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Поэтому мы только рады тому, что футболисты Академии будут появляться и своей игрой доказывать, что достойны места в составе — если не в стартовом, то хотя бы в обойме», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

    • Ранее сообщалось, что Семака может сменить Лучано Спаллетти.
    • Отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя в РПЛ – одно очко.
    • На следующей неделе россияне стартуют в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2019 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 9 февраля 2019, 10:43

      Этот лимит давно пора сократить наполовину точно! Ведь на поле показывают хороший футбол качественные игроки,а не их паспорта! Тогда в основе своих команд будет не шесть,а три игрока,но это уже будут футболисты,ДОКАЗАВШИЕ свое право играть по своим футбольным,а не паспортным заслугам! А в идеале лимит вообще надо отменить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Константинн 8 февраля 2019, 18:58

      Большая проблема, такие тренеры как Семак, которые работать не хотят, а подавай им готовых футболистов. Не можешь - не лезь в команды, амбициям которым ты не соответствуешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 февраля 2019, 09:56

      Бедные наши тренеры. От них очки требуют, а негров покупать не дают! Своих заставляют воспитывать, а им же некогда!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > prezent2017 8 февраля 2019, 21:21

      Тренер профессиональной команды не воспитывает своих футболистов, а доводит до нужной кондиции футболистов уже готовых играть. Или не доводит, если он плохой тренер. Судя по Зинченко и ********, которые в Уфе за сезон 2016-2017 существенно выросли как игроки, Семак тренер не плохой. Да и вся команда за те 3 года, что он там работал, прибавила. Так что он имеет полное право сказать то, что сказал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Вомбат 8 февраля 2019, 21:22

      Этот сайт фамилию О.б.л.я.к.о.в. почему-то не любит. Она кажется ему неприличной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 09:47

      Эта проблема у нас существует уже давно. Семак прав.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 февраля 2019, 09:27

      Правильно Семак говорит. Лимит лишь повышает цену Российских Паспортов.
      Лично я сторонник того, что пусть уж в Зените, Локо, Спартаке, ЦСКА и т.п. клубах будут играть одни леги, лишь бы уровень игроков помогал достойно играть в европе.
      А те, кто не может купить качественного лега - пусть учат наших, как добиться желаемого уровня.
      Простой пример - Дзюба стал играть лучше не в Зените, а в Туле. Почему? Потому, что играл против сильных соперников. И в сборную его взяли из Тулы.
      Бакаев показал себя в Туле. Теперь Спартак хочет (но пока не может) взять его обратно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 февраля 2019, 22:03

      Так и работай с футболистами Академии. Они не хуже, чем негры за пять-десять-пятнадцать миллионов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > prezent2017 7 февраля 2019, 22:30

      Вообще то все должно быть наоборот)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 февраля 2019, 21:53

      что то Семак когда работал в УФЕ на лимит не жаловался а Зенит если бы не скупал всякую шваль а выпускал своих воспитанников то и проблем бы не было я уже не помню за последние лет 10 хоть бы один свой воспитанник закрепился в основной команде вот поэтому и такие результаты и будет ещё хуже если будут постоянно скупать всякий хлам

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Garrincha58 7 февраля 2019, 22:31

      Чего гнать на Семака? Сравнил Уфу и Зенит, задачи у клубов совсем разные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 21:11

      И где эти российские игроки за 30 миллионов ? Один нашёлся на всю страну и того купил "Монако". Вся цена на наших раскрученных и замученных футболёров до 10 миллионов евро. Смолова купил Локо за 9, того же Азмуна за 10 лямов купил Зенит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 21:49

      Азмун иранец

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Garrincha58 7 февраля 2019, 22:09

      Я имею виду тех ведущих футболистов, кого у нас покупают клубы внутри РПЛ. Кто кого и когда покупал за такие деньги ? Данни только у Динамо Зенит купил за 30 миллионов долларов. Зениту только и предлагают, зная, что у него есть деньги.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 22:32

      Ты не понял самой сути.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Den Bull 7 февраля 2019, 22:35

      Ну поведай мне суть...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 22:55

      В том и вся фишка,не было бы лимита, то и Российские игроки бы столько не стоили внутри чемпионата, а лезли бы в Европу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Рубик Докоян 7 февраля 2019, 22:57

      Поведал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Den Bull 8 февраля 2019, 07:54

      В Европу они прежде всего не лезут как ты говоришь потому, что их тут хорошо кормят. А если и зовут, то совсем немногих. В 90-е все разъезжались кто куда играть за 100 долларов и раскладушку как тогда говорили. А что касается футбольной сути, я ею владею уже на протяжении 50-и лет. Мне не надо объяснять кто есть кто, как и почему. Лимит не намного поднял ценник на наших футболёров. Кто из клубов, где высокая "личка" уехал играть за бугор ? В футбол они играют хреново, но деньги считают хорошо. А теперь реши задачу в одно действие. Почему футболистов из Украины так много играет за рубежом ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Рубик Докоян 8 февраля 2019, 15:08

      Если бы у нас убрали лимит, то Российских игроков тоже было бы много в Европе.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11