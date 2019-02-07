Семак: «Лимит на легионеров – большая проблема»

Этот лимит давно пора сократить наполовину точно! Ведь на поле показывают хороший футбол качественные игроки,а не их паспорта! Тогда в основе своих команд будет не шесть,а три игрока,но это уже будут футболисты,ДОКАЗАВШИЕ свое право играть по своим футбольным,а не паспортным заслугам! А в идеале лимит вообще надо отменить!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях, которые вызывает у него лимит на легионеров. Сине-бело-голубые лидируют в РПЛ.
«Для меня, как для тренера, лимит — большая проблема. За пять-десять-пятнадцать миллионов мы могли бы купить игрока, которого потом можно будет продать и даже заработать на нем. Российский игрок такого же уровня будет стоить тридцать миллионов.
Игроки уровня сборной России стоят очень больших денег, и контракты у них тоже гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Поэтому мы только рады тому, что футболисты Академии будут появляться и своей игрой доказывать, что достойны места в составе — если не в стартовом, то хотя бы в обойме», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».
- Ранее сообщалось, что Семака может сменить Лучано Спаллетти.
- Отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя в РПЛ – одно очко.
- На следующей неделе россияне стартуют в плей-офф Лиги Европы.