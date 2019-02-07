Спаллетти может сменить Семака в «Зените»

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Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов располагает информацией о возможной смене главного тренера «Зенита» Сергея Семака на Лучано Спаллетти. Итальянец сейчас работает в «Интере».
«Вижу ли я Жозе Моуринью в «Зените»? Скажу так. Я больше слышал про вариант с возвращением Спаллетти. Он может вскоре освободиться», – рассказал журналист.
- Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
- С сине-бело-голубыми итальянец дважды выиграл РПЛ, а также один Кубок России.
- В «Интере» Спаллетти работает с 2017 года.