Спаллетти может сменить Семака в «Зените»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов располагает информацией о возможной смене главного тренера «Зенита» Сергея Семака на Лучано Спаллетти. Итальянец сейчас работает в «Интере».

«Вижу ли я Жозе Моуринью в «Зените»? Скажу так. Я больше слышал про вариант с возвращением Спаллетти. Он может вскоре освободиться», – рассказал журналист.