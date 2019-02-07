Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Спаллетти может сменить Семака в «Зените»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов располагает информацией о возможной смене главного тренера «Зенита» Сергея Семака на Лучано Спаллетти. Итальянец сейчас работает в «Интере».

    «Вижу ли я Жозе Моуринью в «Зените»? Скажу так. Я больше слышал про вариант с возвращением Спаллетти. Он может вскоре освободиться», – рассказал журналист.

    • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
    • С сине-бело-голубыми итальянец дважды выиграл РПЛ, а также один Кубок России.
    • В «Интере» Спаллетти работает с 2017 года.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2019 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии47
    ...
    • ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray 8 февраля 2019, 22:07

      Это будет три...дцать шагов назад !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 8 февраля 2019, 19:21

      Миллеру некому теперь посылать стихи на итальянском языке? Ностальгия по старым добрым временам? Возможно, но трудно реализуемо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -546

      massaboss 8 февраля 2019, 18:28

      Где у Вас голова модераторы? А у бабки, что продает гигиенические пакеты у стадиона в тушино, есть информацияия, что Спартак скоро опять купит Червиченко.Такая же х..ня. Один му..к придумает, а другие обсуждают.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 8 февраля 2019, 17:56

      дайте работать Семаку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 8 февраля 2019, 10:17

      Уж на что у лысого тренера были Халк,Витсель,Алвеш и другие сильные игроки - однако кроме чемпионства и отечественных кубков больше ничего не добился,да и у себя в Италии он никакого успеха никому не принес и не принесет! Причина-он не тренер-специалист ,а тренер-политик,играющий на противоречиях то между игроками,то между начальством своего рода интриган! Именно прин нем произошел раскол в команде,после которого питерский коллектив превратился в сборную легионеров-шабашников и не будь лимита,на поле давно бы выходили одни иностранцы! Понимаю,что все хотят от Богданыча феерических успехов,но прежде чем с него этого требовать купите ему таких же игроков уровня Халка,а если нет,то тогда дайте ему выстраивать новую команду!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > nemolod 8 февраля 2019, 12:15

      Все победы Спаллетти с Зенитом были без Халка и Витселя. Именно с их появлением и начался разлад в команде, который купировал только Виллаш-Боаш.
      А у Семака действительно куча проблем от прежних мистеров, которую за один сезон не разгрести. Здесь хоть какого гения тренерского цеха поставь, но на поле играют футболисты, какие есть в наличии.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 8 февраля 2019, 10:05

      Очередной фейк.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 февраля 2019, 09:45

      Скажу так. Я больше слышал про вариант с возвращением Спаллетти.
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      А я слышал вариант с покупкой Месси.
      Журналисты, фас....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 8 февраля 2019, 09:23

      А что вы хотели, не справился он, не стал же Зенит чемпионом. То что чемпионат пока не закончен, это проблемы индейцев...
      А газмясу надо показать всему миру, что они оооочень богатые и могут деньги швырять скок хош. Они могут выписать Моуринью в месте с Хидинком и Адвокатом в куче, а Спалети будет за 10 мультов им мячи подавать.
      Но в остове этой новости конечно воспаленный мозг автора фейковой статейки... Ничего не поделаешь, приходится читать бездарные бредни недоученных журналишек.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 февраля 2019, 02:52

      Идеальный вариант. Спасибо Семаку за здоровый климат в команде. Но тренер из него пока не для серьёзных результатов. Зато освистывать Богданыча точно никто не посмеет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 февраля 2019, 01:15

      Отвалите от Семака!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11