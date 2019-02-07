Аршавин: «Никто не хочет, чтобы Кокорин и Мамаев сидели. Все хотят, чтобы они приносили пользу обществу»

Бывший футболист сборной России, сотрудник «Зенита» Андрей Аршавин дал оценку решению суда продлить арест игрокам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Спортсмены пробудут в СИЗО как минимум до апреля.

«Думаю, дело Кокорина и Мамаева продвигается. Оно идeт к вынесению судебного решения. Ребята понимают, что так делать нельзя. Футбольная братия переживает за них, никто не желает, чтобы они сидели.

Все хотят, чтобы они вернулись к футбольной деятельности и приносили пользу нам, обществу. Никто не хочет, чтобы они сидели в СИЗО и где-либо ещe», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.

5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.

6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.

Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное