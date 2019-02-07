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    Аршавин: «Никто не хочет, чтобы Кокорин и Мамаев сидели. Все хотят, чтобы они приносили пользу обществу»

    Бывший футболист сборной России, сотрудник «Зенита» Андрей Аршавин дал оценку решению суда продлить арест игрокам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Спортсмены пробудут в СИЗО как минимум до апреля.

    «Думаю, дело Кокорина и Мамаева продвигается. Оно идeт к вынесению судебного решения. Ребята понимают, что так делать нельзя. Футбольная братия переживает за них, никто не желает, чтобы они сидели.

    Все хотят, чтобы они вернулись к футбольной деятельности и приносили пользу нам, обществу. Никто не хочет, чтобы они сидели в СИЗО и где-либо ещe», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.
    • 6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.

    Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное

    Источник: «Чемпионат»

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    07.02.2019 19:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 февраля 2019, 09:47

      Да, никто не хочет, что бы Кокорин и Мамаев сели. Все хотят, что бы в нашей стране Закон для всех работал одинаково.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 февраля 2019, 01:37

      Говори за себя, Андрюша... Не говори за всех..

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 февраля 2019, 23:05

      Самая большая польза обществу состоит в их изоляции от него. Так что уже приносят.

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 февраля 2019, 22:55

      К сожалению есть выродки которые хотят чтобы они сидели, как -будто Кокорин с Мамаевым им что-то сделали, я считаю пока Пака не посадят на 10-15 лет за поругание чести, К и М СИДЕТь НЕ МОГУТ, потому как то что сделал Пак это более суровое преступление

      -1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 7 февраля 2019, 21:58

      Будет польза, когда их изолируют от общества

      0
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 7 февраля 2019, 21:31

      Помниться Аршавин сказал "замечательную" фразу: ожидание(хотение) ваши проблемы. Бумеранг вернулся. Как в воду глядел.))

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 7 февраля 2019, 21:04

      Есть закон и впереди суд.
      Суд определит обвиняемым меру наказания.
      Приговор будет таким, чтобы он помог Кокорину и Мамаеву исправиться.
      Безобразия, в работе следствия, прокуратуры и суда нет!
      А, как известно, на НЕТ и безобразия НЕТ.
      Что и требовалось доказать.
      А что есть!
      А есть обвиняемые и по их криминальным деяниям следствие направит дело в суд.
      Закон суров, но это закон и все об этом должны ЗНАТЬ!
      Незнание законов не освобождает от ответственности.
      - Следствие на верном пути, а суд воздаст им по криминальным "заслугам"!!!
      Следовательно:
      - Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
      Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!

      1
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 7 февраля 2019, 21:02

      А так как они не умеют приносить пользу обществу, то пусть лучше посидят
      И да, этим они приносят пользу обществу, ведь когда общество обсуждает их, оно отвлекается от проблем, считай, развлекают

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 февраля 2019, 20:53

      интересно а какую такую пользу приносят футболисты обществу скорее они себе приносят бабло в карман я один раз испытал гордость за наш футбол когда Зенит выиграл Кубок УЕФА ну и ещё когда наши выиграли на Евро 08 у Нидерландии вот и всё а стаж у меня боления в этом году 50 лет и за всё это время одни разочарования

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      Рейтинг: +7878

      Томик > ZenitGunner 7 февраля 2019, 22:45

      Финал с Голландией смотрели под покрывалом(трубка севшая была) на полигоне - этого не забыть:).

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 19:54

      Может в футбольных кругах их и поддерживают, а мне как-то параллельно, ибо заслужили. Пусть сидят, всё равно понятно, что мозги на место не встанут, там уже, как говорится, горбатого... Поэтому хоть напрягутся немного ребята, а то уже жизнь настолько в кайф, что не знают как ещё выпендриться.
      Единственная польза от Кокорина и Мамаева - удовлетворить просьбу родственников о выходе под залог. Сколько там 1 или 10 млн рублей? В казне вечно денег на социалку не хватает. Пусть детдому какому-то перечислят.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Cules2013 7 февраля 2019, 20:28

      Ты хоть понимаешь, что такое освобождение под залог??? Это означает отпускают до суда. Если он явится - деньги вернут, если не явится - то не вернут!!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Cules2013 7 февраля 2019, 20:49

      Залог потом возвращается.Мамаев не знаю,а Кокорин много помогал,но что то никто из тех кому он помогал,на помощь к нему не спешит,что меня совсем не удивляет.

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