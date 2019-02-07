Кирьяков назвал дело Кокорина и Мамаева беспределом. Ранее экс-игрок сам избил человека

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков дал оценку решению суда продлить арест игрокам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Зенитовец и краснодарец пробудут в СИЗО еще как минимум до апреля.

– Я не мог предположить, что это дело будет столько длиться. Считаю, что это беспрецедентный случай судейского беспредела. Было бы логичным выпустить ребят и покончить со всем этим. Ребята в своих письмах не раз говорили о том, что сожалеют о содеянном, поэтому нет никакого смысла их держать в СИЗО. Судейские решения не поддаются никакой логике. Наверняка это какая-то заказная история. Чей заказ — это уже другая история.

– Не кажется ли вам, что одним из способов решения проблемы могут стать какие-то более активные действия со стороны футбольного сообщества?

– В этой ситуации, действительно, многим стоило бы задуматься. В первую очередь футбольному кругу. Может быть, стоит проводить какие-то акции, я не знаю. Главное, чтобы появился какой-то человек, который бы возглавил движение и дальше бы уже координировал действия.

«Золотой молодежи», благодаря нужному покровительству, такие поступки, а зачастую даже более серьезные сходят с рук. В случае же с футболистами явная показательная порка. Если большой круг людей из спортивного мира объединится, есть шанс побороть этот беспредел.

В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.

5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.

Сам Кирьяков прошлым летом избил журналиста Игоря Рабинера.

Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное