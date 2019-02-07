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    Кирьяков назвал дело Кокорина и Мамаева беспределом. Ранее экс-игрок сам избил человека

    Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков дал оценку решению суда продлить арест игрокам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Зенитовец и краснодарец пробудут в СИЗО еще как минимум до апреля.

    – Я не мог предположить, что это дело будет столько длиться. Считаю, что это беспрецедентный случай судейского беспредела. Было бы логичным выпустить ребят и покончить со всем этим. Ребята в своих письмах не раз говорили о том, что сожалеют о содеянном, поэтому нет никакого смысла их держать в СИЗО. Судейские решения не поддаются никакой логике. Наверняка это какая-то заказная история. Чей заказ — это уже другая история.

    – Не кажется ли вам, что одним из способов решения проблемы могут стать какие-то более активные действия со стороны футбольного сообщества?

    – В этой ситуации, действительно, многим стоило бы задуматься. В первую очередь футбольному кругу. Может быть, стоит проводить какие-то акции, я не знаю. Главное, чтобы появился какой-то человек, который бы возглавил движение и дальше бы уже координировал действия.

    «Золотой молодежи», благодаря нужному покровительству, такие поступки, а зачастую даже более серьезные сходят с рук. В случае же с футболистами явная показательная порка. Если большой круг людей из спортивного мира объединится, есть шанс побороть этот беспредел.

    • В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.
    • Сам Кирьяков прошлым летом избил журналиста Игоря Рабинера.

    Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное

    Источник: «Евро-футбол»

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    07.02.2019 18:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 февраля 2019, 09:54

      А может вообще, на законном основании, разрешить футболистам бить людей???

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 7 февраля 2019, 22:47

      Так в том и дело, что парни не из золотой молодежи! За них даже клубы не впряглись! Вот потому и стала возможной эта публичная, глупая, беспредельная порка....

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 февраля 2019, 21:17

      Сережа, надо очень аккуратно со словами!!! А вдруг кто нибудь захочет прошлогоднее дело пересмотреь, а???

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 7 февраля 2019, 21:04

      Если бы Кирьякова ОТМЕТЕЛИЛИ и разукрасили, он бы по-другому запел бы, а на других граждан ему наплевать.
      Это и есть БЕЗОБРАЗИЕ и беспредел Кирьякова.
      Бессовестно оправдывать и выгораживать хулиганьё.
      Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину и Мамаеву по их криминальным "заслугам"!!!
      Безнаказанность довела их до ТЮРЬМЫ.
      Впору говорить о законности наказания, а не о безобразии и беспределе в работе следствия, суда и прокуратуры, которых нет.
      Все они действуют в рамках закона.
      А беззаконие Кирьякова судебной власти и нам не указ.

      5
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan 7 февраля 2019, 20:56

      Рабинеру давно уже репу набить надо было. Тут Кирьяков молодец.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 7 февраля 2019, 20:51

      Очередной пук в воду...

      0
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка > Старикан 7 февраля 2019, 20:56

      От пука в воду хотя бы пузыри поднимаються;)))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 февраля 2019, 20:48

      кто такой Рабинер, а кто которого побили эти горе футболисты здесь власти пошли на принцип и уж точно не уступят хоть куда жалуйся даже в ЕСПЧ, ничего не поможет

      2
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 7 февраля 2019, 20:45

      " Может быть, стоит проводить какие-то акции, я не знаю " - предлагаю ходить и бить чиновников стульями , а возглавить и координировать это движение должен Сергей Кирьяков )))

      1
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      Рейтинг: +451

      Illars 7 февраля 2019, 20:27

      и кому нахер нужна оценка, которую он дает?
      он компетентен? он юрист?
      или высокоморальный человек, пользующийся известностью и авторитетом?

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 7 февраля 2019, 19:34

      Офигенная логика: выпустить преступников, потому что кого-то не наказали за схожие деяния.

      2
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