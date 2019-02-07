Жиго: «У «Спартака» есть шансы на победу в РПЛ. Особенно если обыграем «Краснодар»

Конечно, мы очень ждем Жиго в команде, но рассуждать теоретически и участвовать лично в игре, чтобы способствовать вышеозвученной желаемой победе, не одно и то же. Результат будет зависеть от других.
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго считает, что шансы москвичей на победу в РПЛ значительно возрастут в случае победы над «Краснодаром» в стартовом после возобновления сезона 18-м туре.
«Думаю, у нас есть шансы на золотые медали, особенно если удастся победить «Краснодар» в первом матче после паузы.
Я же буду делать все, чтобы вернуться скорее. Очень приятно, что меня ждут», – сказал Жиго.
- Француз продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена. Ранее он сообщил, что вернется на поле примерно через два месяца.
- «Спартак» набрал 28 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков, а от «Краснодара» – на пять.