Жиго: «У «Спартака» есть шансы на победу в РПЛ. Особенно если обыграем «Краснодар»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго считает, что шансы москвичей на победу в РПЛ значительно возрастут в случае победы над «Краснодаром» в стартовом после возобновления сезона 18-м туре.

«Думаю, у нас есть шансы на золотые медали, особенно если удастся победить «Краснодар» в первом матче после паузы.

Я же буду делать все, чтобы вернуться скорее. Очень приятно, что меня ждут», – сказал Жиго.