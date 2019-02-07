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    Жиго: «У «Спартака» есть шансы на победу в РПЛ. Особенно если обыграем «Краснодар»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго считает, что шансы москвичей на победу в РПЛ значительно возрастут в случае победы над «Краснодаром» в стартовом после возобновления сезона 18-м туре.

    «Думаю, у нас есть шансы на золотые медали, особенно если удастся победить «Краснодар» в первом матче после паузы.

    Я же буду делать все, чтобы вернуться скорее. Очень приятно, что меня ждут», – сказал Жиго.

    • Француз продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена. Ранее он сообщил, что вернется на поле примерно через два месяца.
    • «Спартак» набрал 28 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков, а от «Краснодара» – на пять.

    Источник: «Чемпионат»

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    07.02.2019 17:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 7 февраля 2019, 20:03

      Конечно, мы очень ждем Жиго в команде, но рассуждать теоретически и участвовать лично в игре, чтобы способствовать вышеозвученной желаемой победе, не одно и то же. Результат будет зависеть от других.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 7 февраля 2019, 19:09

      Что за мысли про если?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 февраля 2019, 17:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у вас есть шанс занять последнее место и где ты ло потерял

      -6
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      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > giluxa1963 7 февраля 2019, 18:56

      И что ты на Спартак так обижен? ************ что ли тебя их болелы?

      3
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      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > lordmrv 8 февраля 2019, 21:15

      за ваши пьяные 90-е - вот когда вас лишат всех купленных чемпионств а Романцев публично в этом покаитса и в том что он требовал денег за игры в сборной вот тогда я подумаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 17:33

      Шансы есть у пяти клубов, но первое место одно. Кто его займёт узнаем в мае.

      2
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