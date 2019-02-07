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    «Эмполи» откажется от Мевли, если трансфер словенца не удастся совершить до понедельника

    «Эмполи» продолжает работать, чтобы осуществить переход центрального защитника «Зенита» Михи Мевли.

    Трансферное окно в Италии закрылось 31 января. В течение последнего дня клубы согласовали аренду словенца и зарегистрировали ее, но из-за технических проблем факс с документами пришел в течение двух минут после наступления крайнего срока.

    Руководство «Эмполи» приняло решение, что полностью откажется от сделки, если ситуация с трансфером 28-летнего футболиста не решится к понедельнику. Сейчас итальянский клуб пытается решить этот вопрос с ФИФА..

    • Ранее сообщалось, что Мевля может перейти в ЦСКА или «Ростов».
    • В этом сезоне игрок провел за «Зенит» 14 матчей.
    • Контракт защитника с петербуржцами истекает летом 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    07.02.2019 16:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 19:44

      жадность фрайера погубит. нефиг ото до последних секунд торговаться, и все факсы всегда будут приходить вовремя.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 февраля 2019, 17:10

      попадос! у Зенита всегда так

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