«Эмполи» откажется от Мевли, если трансфер словенца не удастся совершить до понедельника

«Эмполи» продолжает работать, чтобы осуществить переход центрального защитника «Зенита» Михи Мевли.

Трансферное окно в Италии закрылось 31 января. В течение последнего дня клубы согласовали аренду словенца и зарегистрировали ее, но из-за технических проблем факс с документами пришел в течение двух минут после наступления крайнего срока.

Руководство «Эмполи» приняло решение, что полностью откажется от сделки, если ситуация с трансфером 28-летнего футболиста не решится к понедельнику. Сейчас итальянский клуб пытается решить этот вопрос с ФИФА..