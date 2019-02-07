«Эмполи» откажется от Мевли, если трансфер словенца не удастся совершить до понедельника

жадность фрайера погубит. нефиг ото до последних секунд торговаться, и все факсы всегда будут приходить вовремя.
«Эмполи» продолжает работать, чтобы осуществить переход центрального защитника «Зенита» Михи Мевли.
Трансферное окно в Италии закрылось 31 января. В течение последнего дня клубы согласовали аренду словенца и зарегистрировали ее, но из-за технических проблем факс с документами пришел в течение двух минут после наступления крайнего срока.
Руководство «Эмполи» приняло решение, что полностью откажется от сделки, если ситуация с трансфером 28-летнего футболиста не решится к понедельнику. Сейчас итальянский клуб пытается решить этот вопрос с ФИФА..
- Ранее сообщалось, что Мевля может перейти в ЦСКА или «Ростов».
- В этом сезоне игрок провел за «Зенит» 14 матчей.
- Контракт защитника с петербуржцами истекает летом 2021 года.