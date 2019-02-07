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    Адвокат Кокорина: «Через две недели подадим жалобу в ЕСПЧ на это безобразие»

    Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов сообщил, что защита футболиста собирает документы для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

    В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.

    5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив их нахождение в СИЗО до 8 февраля. Вчера суд продлил арест всех четверых еще на два месяца.

    «Говорил, что так и будет. Кого это может удивить? Для нас вчера на судебном заседании не произошло ничего неожиданного. Весь процесс закрепился незаконностью действий. Говорил журналистам, что суд явно принял сторону прокурора и следователя, которые не смогли аргументировать свое ходатайство.

    Через две недели, когда соберем документы, будет подана жалоба в ЕСПЧ на это безобразие. Вы понимаете, нас просто вынуждают обращаться в международные суды, которые завалены жалобами. В ЕСПЧ объем жалоб из России превышает все, что поступает из остальных стран. Мы вынуждены обращаться туда. Что еще делать? Приходится искать правосудие не в РФ, а в Европе», – сказал Ромашов.

    Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное

    «Кокорин может сыграть только в финале ЛЕ?». Страна реагирует на решение суда

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2019 14:58
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 7 февраля 2019, 19:38

      Если что, ЕСПЧ не имеет приоритета перед российским судом. И вообще на его решение можно положить болт, никаких мер воздействия у него нет.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 февраля 2019, 18:03

      Ху й ню порет -- в ЕСПЧ расмотра годами ждут !

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 февраля 2019, 17:25

      Своими действиями адвокаты делают только хуже своим подзащитным.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 7 февраля 2019, 16:59

      адвокат пиарится со страшной силой.. ему наплевать на подзащитного,главное себе ценник подороже сделать.. вот мы какие,в ЕСПЧ подаем.. тьфу.. противно..

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 7 февраля 2019, 16:32

      Это спор по процедуре, но не по конечному решению (приговору). Судом не нарушены нормы процессуального права, при продлении ареста. Отсюда и нужно плясать. Никто в ЕСПЧ не будет рассматривать данный вопрос и даже заявление не примут.
      Адвокатам следует готовиться к судебному разбирательству, а не заниматься популизмом. Готовить своих подзащитных к суду, в конце то концов. В ином случае , пацанам нужно, пока не поздно, сменить адвокатов.

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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 7 февраля 2019, 16:01

      ЕСПЧ- это уже ставится под сомнение репутация наших "гуманных" судов во всём мире. Позор! Правда и там всё будет в порядке "живой" очереди, а это опять же надолго.

      1
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 7 февраля 2019, 15:57

      Ну правильно - дадут по году условно и учитывая отсиженное сразу выйдут на свободу!

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 7 февраля 2019, 15:53

      Давайте, подавайте. Вынесут приговор год колонии-поселения и придётся вместо оставшихся 2 месяцев ещё 4 месяца сидеть. Но уже не в СИЗО с телевизором и спортзалом. Хотя...... могут получить ещё какую-нибудь профессию, например - шить шубинки.)

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      Рейтинг: +381

      fadda 7 февраля 2019, 15:40

      Поражаюсь людям, которые их защищают. Вот к примеру, если бы вы или ваши друзья избили на улице человека группой лиц, а потом в кафе дали кому-нибудь стулом по голове - как думаете какое вам наказание бы дали? Ну точно не выпустили на свободу! Смех. А чем они отличаются? Почему простого человека за такие поступки в 99.9% сажают, а их должны отпускать?

      2
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > fadda 7 февраля 2019, 16:09

      Знаю такую же ситуацию из реальной жизни, по итогу: до суда подписка, после суда год условно. И поверь мне, в 99% случаев решение будет таким же. А тут сыграл этот 1%, ну или сыграл потерпевший чиновник.

      3
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > fadda 7 февраля 2019, 16:11

      Это обычная драка, за легкий вред здоровью в жизни ни кого не посадят, разве что рецедевист жесткий

      3
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > fadda 7 февраля 2019, 16:12

      Согласен с тобой.. пусть сажают их, они такие же люди как и все...посидят подумают может поумнеют ...

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Dimka_Foxy 7 февраля 2019, 16:14

      Там водила тоже не простой, до этого он возил человека, который имеет вес и не маленький....

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > fadda 7 февраля 2019, 16:17

      Чиновников что ли сажают за подобные вещи? Или детей их?

      3
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 7 февраля 2019, 15:25

      И ведь прекрасно он понимает, что совершенно НИЧЕГО не изменит. Влияние и роль адвокатов в данной ситуации равна абсолютному нулю. Вся эта орава защитников своей кипучей как бы "деятельностью" уже напоминают анекдот про старого адвоката:
      "Молодой адвокат прибегает к своему отцу – старому адвокату и радостно говорит:
      – Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет!
      Отец ему отвечает:
      – Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил...".

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ЮНик 7 февраля 2019, 15:41

      В наших судах адвокаты давно уже ничего не решают. Другого выхода адвокатам в этом процессе не оставили.

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