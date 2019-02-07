Адвокат Кокорина: «Через две недели подадим жалобу в ЕСПЧ на это безобразие»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов сообщил, что защита футболиста собирает документы для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.

5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив их нахождение в СИЗО до 8 февраля. Вчера суд продлил арест всех четверых еще на два месяца.

«Говорил, что так и будет. Кого это может удивить? Для нас вчера на судебном заседании не произошло ничего неожиданного. Весь процесс закрепился незаконностью действий. Говорил журналистам, что суд явно принял сторону прокурора и следователя, которые не смогли аргументировать свое ходатайство.

Через две недели, когда соберем документы, будет подана жалоба в ЕСПЧ на это безобразие. Вы понимаете, нас просто вынуждают обращаться в международные суды, которые завалены жалобами. В ЕСПЧ объем жалоб из России превышает все, что поступает из остальных стран. Мы вынуждены обращаться туда. Что еще делать? Приходится искать правосудие не в РФ, а в Европе», – сказал Ромашов.

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