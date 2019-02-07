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    Д’Урбано – о словах Вартапетова: «Интересно, как он объяснит «кресты» у Жиго и Ещенко в этом сезоне?»

    Бывший тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано ответил главе медицинского департамента москвичей Михаилу Вартапетову, который ранее обвинил штаб экс-главного тренера команды Массимо Карреры в большом количестве травм.

    Д’Урбано покинул красно-белых после сезона-2017/18.

    «Отлично… Слышать такое спустя год довольно странно. Еще более странно, что человек так хорошо знает нагрузки различных групп мышц, хотя я ни разу не видел его в зале во время тренировок. И будучи главой медицинского департамента, он ни разу не спросил у меня про программы тренировок.

    Как, интересно, он объяснит разрывы крестообразных связок у Жиго и Ещенко в этом сезоне? Похоже, в «Спартаке» споры не закончатся никогда. И самая большая проблема – отсутствие у людей способности к самокритике и постоянном обвинении других», – сказал Д’Урбано.

    Источник: Sport24

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    07.02.2019 13:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3438

      violator20 8 февраля 2019, 01:23

      Когда этот костолом Д Урбано работал в Спартаке, я постоянно писал, гнать его из команды. У нет нет опыта работы с футбольными командами, которые играют такое количество напряженных матчей за сезон. У кого он был тренером по физ нагрузкам? У горнолыжника? Который спустился с горы за секунды и все. А футболист играет 90 минут, абсолютно разные нагрузки. С другой стороны, почему об этом начали говорить сейчас???? Спланированная руководством Спартака, проплаченная компания против Карреры. Когда же вы уже успокоитесь?????

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 7 февраля 2019, 19:44

      Ну хоть один вменяемый в этой банде нашёлся.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 16:32

      Правильно на кого то свалить надо. Только вот зачем. Сейчас новый тренер по физподготовке и с него теперь надо спрашивать методику подготовки команды.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 16:16

      Старая наработанная практика всё валить на предшественников при неудачах, а в случае успеха говорить про свой багаж...

      7
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 февраля 2019, 15:18

      легко - багаж Карреры)))))

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 7 февраля 2019, 14:57

      ....короче, васся, все виноваты кроме я)))

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 7 февраля 2019, 13:44

      Ну, макаронники всегда и везде в своём репертуаре: все вокруг виноваты, кроме него, даже если вина "футбольного шпециалиста" видна невооружённым глазом.
      Это можно о Манчини, например, сказать, после "успешной работы" в Зените, и ещё кое о ком... )))

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      Рейтинг: +9164

      vm777 > derrik2000 7 февраля 2019, 14:43

      Вартапетов, Ещенко, Комбаров и Измайлов и др. тоже "макаронники"?) У них ведь тоже все вокруг виноваты, кроме них.

      9
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 февраля 2019, 13:28

      Ну объяснить это легко. Это было , когда Каррера еще был ГТ Спартака...

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