Д’Урбано – о словах Вартапетова: «Интересно, как он объяснит «кресты» у Жиго и Ещенко в этом сезоне?»

Когда этот костолом Д Урбано работал в Спартаке, я постоянно писал, гнать его из команды. У нет нет опыта работы с футбольными командами, которые играют такое количество напряженных матчей за сезон. У кого он был тренером по физ нагрузкам? У горнолыжника? Который спустился с горы за секунды и все. А футболист играет 90 минут, абсолютно разные нагрузки. С другой стороны, почему об этом начали говорить сейчас???? Спланированная руководством Спартака, проплаченная компания против Карреры. Когда же вы уже успокоитесь?????
Бывший тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано ответил главе медицинского департамента москвичей Михаилу Вартапетову, который ранее обвинил штаб экс-главного тренера команды Массимо Карреры в большом количестве травм.
Д’Урбано покинул красно-белых после сезона-2017/18.
«Отлично… Слышать такое спустя год довольно странно. Еще более странно, что человек так хорошо знает нагрузки различных групп мышц, хотя я ни разу не видел его в зале во время тренировок. И будучи главой медицинского департамента, он ни разу не спросил у меня про программы тренировок.
Как, интересно, он объяснит разрывы крестообразных связок у Жиго и Ещенко в этом сезоне? Похоже, в «Спартаке» споры не закончатся никогда. И самая большая проблема – отсутствие у людей способности к самокритике и постоянном обвинении других», – сказал Д’Урбано.