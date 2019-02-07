Д’Урбано – о словах Вартапетова: «Интересно, как он объяснит «кресты» у Жиго и Ещенко в этом сезоне?»

Бывший тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо Д’Урбано ответил главе медицинского департамента москвичей Михаилу Вартапетову, который ранее обвинил штаб экс-главного тренера команды Массимо Карреры в большом количестве травм.

Д’Урбано покинул красно-белых после сезона-2017/18.

«Отлично… Слышать такое спустя год довольно странно. Еще более странно, что человек так хорошо знает нагрузки различных групп мышц, хотя я ни разу не видел его в зале во время тренировок. И будучи главой медицинского департамента, он ни разу не спросил у меня про программы тренировок.

Как, интересно, он объяснит разрывы крестообразных связок у Жиго и Ещенко в этом сезоне? Похоже, в «Спартаке» споры не закончатся никогда. И самая большая проблема – отсутствие у людей способности к самокритике и постоянном обвинении других», – сказал Д’Урбано.