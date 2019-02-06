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    Руководитель медицинского департамента «Спартака»: «К череде травм в клубе привели просчеты штаба Карреры»

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о причинах большого количества травм игроков красно-белых в прошлом сезоне.

    «Одна из причин отсутствия травм на этих сборах – правильно налаженная коммуникационная связь между тренерским и медицинским штабами. Это то, о чем мы всегда мечтали и к чему стремились. Раньше не всегда было так. Даже очень опытный тренер по физподготовке, который специализировался в другом виде спорта, совсем не обязательно будет столь же успешен в футболе.

    Взять пресловутые травмы крестов. Никто в мире не может их однозначно объяснить, но известно, что они связаны с неправильным распределением нагрузки между передней и задней группами мышц бедра. Думаю, в прошлом сезоне значительная часть травм в «Спартаке» была вызвана не совсем верным подходом к нагрузкам.

    Кого я имел в виду, сказав о тренерах из других видов спорта? Джорджо д’Урбано, входивший в штаб Массимо Карреры, пришел из горных лыж. Он сам об этом неоднократно с гордостью рассказывал», – поделился Вартапетов

    • «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Первую официальную игру столичный клуб проведет 3 марта в чемпионате России против «Краснодара».

    Источник: «Bobsoccer»

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    06.02.2019 11:30
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 10:20

      Сейчас все можно свалить на Карреру и его штаб. За его непомерные нагрузки на игроков в тренировочном процессе. Однако многие игроки Спартака говорят что при Кононове эти нагрузки увеличились.

      3
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      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > zigbert 7 февраля 2019, 11:33

      "За его непомерные нагрузки на игроков в тренировочном процессе. "

      В данном конкретном случае нужно говорить не о НЕПОМЕРНЫХ нагрузках, а о НЕПРАВИЛЬНОМ распределении нагрузок во время тренировок на те группы мышц, которые обычно задействованы именно футболистами.
      Да что ещё можно говорить, если этот тренер по физподготовке Д Урбано, которого пригласил Каррера, был тренером по физподготовке ГОРНОЛЫЖНИКОВ.
      В этой ситуации у меня ещё один вопрос: а что, САМ Д Урбано, являясь длительное время тренером по физподготовке не знал, что у футболистов совсем другие, в отличие от горнолыжников, во время спортивных состязаний мышцы задействованы?
      НЕ ЗНАЛ?
      Тогда стоит вопрос о квалификации и самого Д Урбано, как специалиста по физподготовке, так и того, кто его пригласил: пригласивший тоже просто обязан обладать минимальными знаниями о физиологии и анатомии.
      Ну, ты понял, о ком я. )))

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > derrik2000 7 февраля 2019, 12:00

      Не буду спорить о квалификации Д Урбано как специалиста и говорить о его профпригодности. От травм никто не застрахован. Хорошо если количество таких травм сократиться тогда можно будет делать какие то выводы. Пока об этом говорить рано.

      2
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > zigbert 7 февраля 2019, 12:08

      Верно. В конце сезона или даже в конце года можно, если захотим, вернуться к этому вопросу.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 6 февраля 2019, 17:24

      Ну, Лохопетов теперь будет петь как петух. Они ж с Глушаком собутыльники.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 февраля 2019, 17:19

      Данни за 9 лет выступления в Зените трижды рвал кресты у разных тренеров : У Адвоката и Спалетти на тренировке в мае 2009г и в феврале 2012г., а при Луческу в игре со Спартаком 16. 04. 2016г. Кого будут винить доморощенные здешние врачи и "специалисты" в Спартаке ?

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > 22 raza chemp 6 февраля 2019, 22:16

      Есть и помимо Роббена, которых у нас называют "хрустальными". В "Зените" за год Кокорин, Мамама и Нобоа на ровном месте порвали кресты. Вратарь ловит мяч, приземляется и полетели кресты. Просто надо знать причины, а их с десяток наберётся, а не то, что гонят на Карреру.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > 22 raza chemp 6 февраля 2019, 22:32

      Я тоже не слесарь-сантехник, а врач по образованию и отыгравший 15 лет на любительском уровне в футбол, баскет и гандбол. И у самого не раз были мышечные спазмы и судороги от мышечной усталости перенапряжения, особенно в юношеском возрасте.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > 22 raza chemp 7 февраля 2019, 08:00

      По травмам, лечению и реабилитации игроков вопросы к медицинскому штабу. Они выдают рекомендации тренеру кто как готов, у кого мышечная усталость, кому какие нагрузки давать. И мы видим и слышим кто как тренируется с командой или индивидуально и т.д.. А получение травм это дело случая как в спорте так и в быту.

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 6 февраля 2019, 14:57

      "Взять пресловутые травмы крестов. Никто в мире не может их однозначно объяснить..."
      ---------------
      И только Вертапетов, тот самый, который каждый год рапортовал, что "Джано наконец-то починили на 100%", раскрыл секрет - горнолыжники виноваты.

      6
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 6 февраля 2019, 14:31

      Болельщики Спартака, у вас в руководстве клуба, похоже, одни жлобы! В Питере, например, на улицах до сих пор портреты Адвкаата и Спалетти висят.

      2
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 6 февраля 2019, 13:56

      Пришёл бы из тяжелой атлетики, то играли бы в ручной мяч.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 февраля 2019, 13:47

      ну естественно, теперь можно на них все валить

      5
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > piligrim1986 6 февраля 2019, 16:37

      На них сразу и валили.Когда с крестами полкоманды на кого валить?

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 6 февраля 2019, 13:16

      Руководитель медицинского департамента «Спартака»: «К череде травм в клубе привели просчеты штаба Карреры......
      ПОВЫЛАЗИЛИ черти и негодяи !

      11
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 6 февраля 2019, 13:12

      А что ж ты раньше молчал?????Просто похоже по указке говно льёш уважаемый....

      8
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 6 февраля 2019, 12:51

      Вообще-то руководитель медицинского департамента контролирует и регулирует программы физподготовки футболистов.
      Довольно странно сейчас вспоминать прошлое время, и при этом не упомянув, сколько лет Вартапетов является начальником медслужбы и сколько травм было за его карьеру.

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