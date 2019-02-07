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    Тело, найденное при крушении самолета Салы, извлекли из воды

    Из потерпевшего крушение над Ла-Маншем самолета, на борту которого находились нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала и пилот Дэвид Айбботсон, достали тело.

    На данный момент не сообщается, чей именно труп удалось вытащить из обломков. Тело передадут следователям.

    Сала оформил трансфер из «Нанта» в «Кардифф» в январе. Он вылетел в Уэльс 21 января, но по пути в Великобританию самолет пропал с радаров. Полиция прекратила поиски самолета, однако семья Салы собрала 300 тысяч евро, чтобы они были продолжены. 3 февраля спасатели объявили о том, что нашли обломки самолета на дне Ла-Манша.

    Источник: Goal.com

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    07.02.2019 10:23
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