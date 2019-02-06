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    Мельгарехо из-за травмы пропустит остаток сбора

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо в товарищеском матче против «Актобе» (2:2) покинул поле из-за повреждения.

    «Мельгарехо получил растяжение, и нам нужно подумать о том, кто его заменит. Он выбыл из-за травмы до конца текущего сбора, но оценить степень серьезности повреждения не могу, так как нужно дождаться диагностики.

    Мы придерживаемся определенного плана и не сбавляем нагрузки на тренировках. Так, кажется, что 45 минут – не нагрузка, а ребята играли вчера и сегодня», – сказал главный тренер красно-белых Олег Кононов.

    Источник: «Чемпионат»

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    06.02.2019 22:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 12:33

      Хорошо бы ему восстановиться до начала официальных матчей. Здоровья Лоренцо.

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 7 февраля 2019, 10:17

      Здоровья Лоренсо,,,,ты нам нужен выздоравливай побыстрому,,,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 7 февраля 2019, 09:38

      А ещё вчера Вартапетов что то на штаб Карреры гнал.
      Сплошное бла-бла-бла.
      Удачи Лоренцо и здоровья.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      RUSSIANPOWER 7 февраля 2019, 08:50

      Будем надеяться, что степень серьёзности повреждения окажется незначительной.
      p.s. Изначально к Лоренцо относился скептически, но, как по мне, так он очень нехило смотрелся на левом фланге обороны - и в защите ничуть не хуже Комбарова играл, и в атаку более продуктивно подключался.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 февраля 2019, 06:53

      Всем здоровья!!! Не хватало на сборах пол состава потерять! Лоренцо выздоравливай!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 7 февраля 2019, 00:10

      Ну здоровья, пусть малёк отдохнёт.

      4
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 6 февраля 2019, 23:10

      Дабл ять... Здоровья!

      4
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