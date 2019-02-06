Мельгарехо из-за травмы пропустит остаток сбора

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо в товарищеском матче против «Актобе» (2:2) покинул поле из-за повреждения.

«Мельгарехо получил растяжение, и нам нужно подумать о том, кто его заменит. Он выбыл из-за травмы до конца текущего сбора, но оценить степень серьезности повреждения не могу, так как нужно дождаться диагностики.

Мы придерживаемся определенного плана и не сбавляем нагрузки на тренировках. Так, кажется, что 45 минут – не нагрузка, а ребята играли вчера и сегодня», – сказал главный тренер красно-белых Олег Кононов.