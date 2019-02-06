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    Мельгарехо получил травму в игре с «Актобе»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо получил травму в товарищеском матче с «Актобе» (2:2). Парагваец вышел на поле в перерыве встречи, но был заменен на 58-й минуте.

    «Думаю, Мельгарехо все-таки получил растяжение, так что тоже надо подумать, кто его заменит.

    Насколько серьезное повреждение, еще не знаю – подождем диагностики. Но растяжение приводящей мышцы – в любом случае минимум три дня пропустит», – сказал главный тренер красно-белых Олег Кононов.

    • Мельгарехо перешел в «Спартак» в 2016 году из «Кубани».
    • В этом сезоне игрок провел 11 матчей в РПЛ и забил два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2019 20:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 11:47

      Игрок для Спартака нужный. Здоровья.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 6 февраля 2019, 23:10

      перегруз пошёл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 6 февраля 2019, 22:17

      Здоровья Мельгарехо , быстрее выздоравливай и в строй !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 6 февраля 2019, 20:46

      Не вовремя Вартапетов о травмах вспомнил...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      LOKR > ivany4 6 февраля 2019, 21:35

      Это 100% еще наследие Карреры, он теперь лет на 5 нагрузок надавал

      4
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