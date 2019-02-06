Мельгарехо получил травму в игре с «Актобе»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо получил травму в товарищеском матче с «Актобе» (2:2). Парагваец вышел на поле в перерыве встречи, но был заменен на 58-й минуте.

«Думаю, Мельгарехо все-таки получил растяжение, так что тоже надо подумать, кто его заменит.

Насколько серьезное повреждение, еще не знаю – подождем диагностики. Но растяжение приводящей мышцы – в любом случае минимум три дня пропустит», – сказал главный тренер красно-белых Олег Кононов.