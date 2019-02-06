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    «Милан», «Челси», «Арсенал» и «Боруссия» Д интересуются 19-летним защитником «Марселя»

    «Милан» хочет приобрести защитника «Марселя» Бубакара Камара, сообщает Calciomercato.

    Интерес к 19-летнему футболисту также проявляют «Челси», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

    Предполагается, что француз будет одной из приоритетных трансферных целей «Милана» этим летом.

    • В текущем сезоне Камара провел за «Марсель» 23 матча и забил один гол.
    • Контракт защитника с французским клубом рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Calciomercato

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    06.02.2019 19:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 6 февраля 2019, 19:57

      Переход молодого футболиста в Челси это уже завязка с футболом досрочно, да и в Арсенале с БД сейчас с защитниками перебор, чуть ли не на 3 состава

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      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Skull_Boy 6 февраля 2019, 21:30

      Сразу видно, не в теме.

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