«Милан», «Челси», «Арсенал» и «Боруссия» Д интересуются 19-летним защитником «Марселя»

Переход молодого футболиста в Челси это уже завязка с футболом досрочно, да и в Арсенале с БД сейчас с защитниками перебор, чуть ли не на 3 состава
«Милан» хочет приобрести защитника «Марселя» Бубакара Камара, сообщает Calciomercato.
Интерес к 19-летнему футболисту также проявляют «Челси», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».
Предполагается, что француз будет одной из приоритетных трансферных целей «Милана» этим летом.
- В текущем сезоне Камара провел за «Марсель» 23 матча и забил один гол.
- Контракт защитника с французским клубом рассчитан до лета 2020 года.