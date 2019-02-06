«Милан», «Челси», «Арсенал» и «Боруссия» Д интересуются 19-летним защитником «Марселя»

«Милан» хочет приобрести защитника «Марселя» Бубакара Камара, сообщает Calciomercato.

Интерес к 19-летнему футболисту также проявляют «Челси», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

Предполагается, что француз будет одной из приоритетных трансферных целей «Милана» этим летом.