«Нант» потребовал у «Кардиффа» 17 миллионов за трансфер пропавшего Салы

«Нант» потребовал от «Кардиффа» 15 миллионов фунтов стерлингов (17 миллионов евро) за трансфер нападающего Эмилиано Салы, сообщает BBC.

Аргентинец перешел в валлийский клуб 19 января, после чего отправился во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». Обратно в Уэльс 28-летний футболист вылетел 21 числа на частном самолете Piper Malibu N264DB, который пилотировал Дэвид Ибботсон. Не долетев до места назначения, борт пропал с радаров вблизи острова Гернси в проливе Ла-Манш. Полиция организовала поисковую операцию, которая завершилась безрезультатно.

После этого семья Салы наняла специалистов, которые нашли обломки самолета на дне Ла-Манша, а в них – тело. На данный момент неизвестно, кому принадлежит труп – его не могут достать из самолета с помощью дистанционно управляемого транспортного средства.

Сала стал самым дорогим приобретением в истории «Кардиффа». «Нант» угрожает подать в суд, если не получит платеж в течение 10-ти дней. Источник в валлийском клубе заявил, что они готовы соблюсти контракт, но после того, как прояснятся все факты произошедшей трагедии. Также в «Кардиффе» высказали удивление требованием «Нанта» в то время, как спасатели предпринимают попытки извлечь тело из самолета.