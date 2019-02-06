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    «Нант» потребовал у «Кардиффа» 17 миллионов за трансфер пропавшего Салы

    «Нант» потребовал от «Кардиффа» 15 миллионов фунтов стерлингов (17 миллионов евро) за трансфер нападающего Эмилиано Салы, сообщает BBC.

    Аргентинец перешел в валлийский клуб 19 января, после чего отправился во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». Обратно в Уэльс 28-летний футболист вылетел 21 числа на частном самолете Piper Malibu N264DB, который пилотировал Дэвид Ибботсон. Не долетев до места назначения, борт пропал с радаров вблизи острова Гернси в проливе Ла-Манш. Полиция организовала поисковую операцию, которая завершилась безрезультатно.

    После этого семья Салы наняла специалистов, которые нашли обломки самолета на дне Ла-Манша, а в них – тело. На данный момент неизвестно, кому принадлежит труп – его не могут достать из самолета с помощью дистанционно управляемого транспортного средства.

    Сала стал самым дорогим приобретением в истории «Кардиффа». «Нант» угрожает подать в суд, если не получит платеж в течение 10-ти дней. Источник в валлийском клубе заявил, что они готовы соблюсти контракт, но после того, как прояснятся все факты произошедшей трагедии. Также в «Кардиффе» высказали удивление требованием «Нанта» в то время, как спасатели предпринимают попытки извлечь тело из самолета.

    Источник: BBC

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    06.02.2019 19:11
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 11:24

      Теперь будут искать виновных и должников.

      3
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      Рейтинг: +905

      VVadic 7 февраля 2019, 00:59

      И играл бы Сала и дальше в Нанте. Кардифф влез, и за это обязан заплатить!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +56

      RomaDassler 6 февраля 2019, 21:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чето не понял,Нанту заплатили за него деньги,он разбился,почему Нант то требует,а не кардифф???

      -4
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      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > RomaDassler 7 февраля 2019, 00:53

      Откуда информация, что Нанту уже заплатили?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2019, 20:44

      это уже кощунство со стороны лягушек могли через год этот вопрос поднять но не сейчас фу мрази танцы на костях надумали исполнить

      4
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > TOMSON 7 февраля 2019, 12:34

      читай мой комент внимательно или бегло пробежал /ЧЕРЕЗ ГОД ПОДНЯТЬ ЭТОТ ВОПРОС/но не сейчас

      0
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 6 февраля 2019, 20:20

      Смерть смертью, но бизнес никто не отменял.

      4
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      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > vladik12 7 февраля 2019, 00:53

      Именно)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 февраля 2019, 19:24

      Всех **...т только деньги и ничего кроме! Хочется написать всяких гадостей, но вполне вероятно что это просто вброс! Если же нет, то Бог им всем судья!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Сильвербой 6 февраля 2019, 19:50

      Это современный футбол, современный мир. По факту Нант прав, просто время выбрал не совсем подходящее. Но его, с другой стороны, тоже можно понять.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 6 февраля 2019, 19:23

      В принципе логично футболист был продан, а дальше доставка была на совести самого человека и агента и Кардиффа в частности, так что все по чесноку, 17 млн надо отдать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > ухоженный крокодил 6 февраля 2019, 19:51

      Переход совершен? Да. Договор с Нантом заключен? Да. Какие вопросы? Никто не будет заниматься благотворительностью на 17 миллионов. Кардифф можно понять, конечно, но в данной ситуации Нант юридически прав.

      4
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Владимирыч 6 февраля 2019, 20:02

      Там выше правильно написали, что прав то прав, но время для публичных требований выбрал клуб не лучшее.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 февраля 2019, 19:18

      Акулы,х.у.ле.
      Хотя и здесь могло бы быть ещё повеселее..(

      3
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