Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Актобе». Глушенков сделал дубль

«Спартак» сыграл вничью с «Актобе» в товарищеском матче.

Дублем у москвичей отметился полузащитник Максим Глушенков, перешедший в это трансферное окно из «Чертаново». У казахстанской команды два гола на счету Милетского.

В это межсезонье «Спартак» провел шесть матчей, из которых в четырех одержал победы, а два свел вничью.

«Актобе» а прошедшем чемпионате Казахстана занял седьмое место.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Актобе (Казахстан) – 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Глушенков, 17; 1:1 – Милетский, 26; 1:2 – Милетский, 33; 2:2 – Глушенков, 37.