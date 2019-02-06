Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Актобе». Глушенков сделал дубль

По статистике можно подумать что играли один тайм.
«Спартак» сыграл вничью с «Актобе» в товарищеском матче.
Дублем у москвичей отметился полузащитник Максим Глушенков, перешедший в это трансферное окно из «Чертаново». У казахстанской команды два гола на счету Милетского.
В это межсезонье «Спартак» провел шесть матчей, из которых в четырех одержал победы, а два свел вничью.
«Актобе» а прошедшем чемпионате Казахстана занял седьмое место.
Товарищеский матч
Спартак (Россия) – Актобе (Казахстан) – 2:2 (2:2)
Голы: 1:0 – Глушенков, 17; 1:1 – Милетский, 26; 1:2 – Милетский, 33; 2:2 – Глушенков, 37.