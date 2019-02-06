Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Актобе». Глушенков сделал дубль

    «Спартак» сыграл вничью с «Актобе» в товарищеском матче.

    Дублем у москвичей отметился полузащитник Максим Глушенков, перешедший в это трансферное окно из «Чертаново». У казахстанской команды два гола на счету Милетского.

    В это межсезонье «Спартак» провел шесть матчей, из которых в четырех одержал победы, а два свел вничью.

    «Актобе» а прошедшем чемпионате Казахстана занял седьмое место.

    Товарищеский матч

    Спартак (Россия) – Актобе (Казахстан) – 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Глушенков, 17; 1:1 – Милетский, 26; 1:2 – Милетский, 33; 2:2 – Глушенков, 37.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2019 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 11:18

      По статистике можно подумать что играли один тайм.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 февраля 2019, 19:22

      там Шитов (воротник молодой) оба гола привез. пусть шишки набивает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 февраля 2019, 19:16

      2 товарняк за 2 дня, интересное решение штаба... даже не знал об этом матче...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6063

      rash1959 6 февраля 2019, 19:15

      Где же такого воротчика нашли, оба гола его.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 6 февраля 2019, 19:07

      Пошли ничьи после побед. Видимо команда под серьезными нагрузками. Ничего страшного, главное быть в оптимальной форме к началу официальных игр. Очень круто что так хорошо проявляет себя молодежь. Но навряд ли мы увидим Глушенкова в основе в играх Чемпионата в ближайшее время. Очень уж большая крнкуренция.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 февраля 2019, 19:07

      В Спартаке слишком много глушителей, одного надо убрать, а то читается не верно )))

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11