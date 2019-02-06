Океанограф: «Семьи Салы и Ибботсона знают, что они оба мертвы. Они хотят вернуть их тела»

Океанограф Дэвид Мернс [морской ученый, специализирующийся на глубоководных поисковых и восстановительных работ, а также обнаружении местоположения исторических кораблекрушений], который занимался поисками пропавшего самолета с нападающим «Кардиффа» Эмилиано Салой на борту, заявил, что семьи аргентинца и пилота Дэвида Ибботсона знают, что им обоим не удалось выжить после крушения.

Недавно обломки самолета были найдены на дне Ла-Манша. Среди них обнаружено тело.

«В настоящее время их семьи знают, что оба мертвы. Все, что они хотят, – вернуть их тела.

Самое главное – это тела. Возвращение тела – самое важное вещь для обоих семей. Самолет – это другое дело, это связано лишь с определением причины аварии.

Я больше не принимаю участия в процессе. Как только мы его [самолет] нашли, все оказалось в руках Отдела расследований авиационных происшествий (AAIB). Они будут расследовать причины аварии.

Я знаю только то, что у них есть только одно тело. Это все мои сведения. AAIB пытался вытащить тело ночью, и я знаю, что у них были некоторые проблемы.

Если они делают это сейчас, то делают с помощью роботизированной машины, управляемой дистанционно пилотом и подключенной к кораблю с помощью кабеля. Он имеет камеры, микрофоны и роботизированные руки.

Вопрос в том, где находится тело – свободно ли или застряло на сиденье. Они могут вытащить тело по-разному: использовать крюк или веревку. Также можно потенциально использовать корзину. Есть много способов сделать это. Насколько я знаю, дайверов не привлекали.

Семья будет очень благодарна за их усилия. Теперь мы молимся за успех операции», – сказал Мерн.

Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» 19 января. После этого он отправился обратно во Францию, чтобы попрощаться с партнерами. Вылетев в Уэльс на частном самолете, он пропал с радаров, на добравшись до места назначения.

Поисковая операция продолжалась несколько дней. После ее официального прекращения властями, семья Салы наняла Мернса, который и обнаружил обломки самолета на дне Ла-Манша.