Кучаев: «Марио Фернандес всегда улыбается»

19.09.1990 Дата рождения Фернандеса. Бомбардир запомни что ли!!!
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, что больше всех из легионеров его впечатляет защитник Марио Фернандес.
«Меня Марио до сих пор впечатляет, хоть уже не легионер. Какими бы тяжелыми ни были тренировки, получается что-то, не получается, выиграли/проиграли двусторонку – Марио всегда улыбается! Супертрудолюбивый футболист, суперпрофессионал и человек с большой буквы», – поделился Кучаев.
- 28-летний Фернандес перешел в ЦСКА летом 2012 года из «Гремио».
- Сумма трансфера составила 10,5 миллиона евро.
- В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трех голевых передач.