Кучаев: «Марио Фернандес всегда улыбается»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, что больше всех из легионеров его впечатляет защитник Марио Фернандес.

«Меня Марио до сих пор впечатляет, хоть уже не легионер. Какими бы тяжелыми ни были тренировки, получается что-то, не получается, выиграли/проиграли двусторонку – Марио всегда улыбается! Супертрудолюбивый футболист, суперпрофессионал и человек с большой буквы», – поделился Кучаев.