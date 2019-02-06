Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кучаев: «Марио Фернандес всегда улыбается»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, что больше всех из легионеров его впечатляет защитник Марио Фернандес.

    «Меня Марио до сих пор впечатляет, хоть уже не легионер. Какими бы тяжелыми ни были тренировки, получается что-то, не получается, выиграли/проиграли двусторонку – Марио всегда улыбается! Супертрудолюбивый футболист, суперпрофессионал и человек с большой буквы», – поделился Кучаев.

    • 28-летний Фернандес перешел в ЦСКА летом 2012 года из «Гремио».
    • Сумма трансфера составила 10,5 миллиона евро.
    • В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трех голевых передач.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2019 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +642

      ZEVS71 6 февраля 2019, 13:14

      19.09.1990 Дата рождения Фернандеса. Бомбардир запомни что ли!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11