Кот стал единственным зрителем матча «Марсель» – «Бордо»

Матч 18-го тура чемпионата Франции, в котором «Марсель» принимал «Бордо», прошел без зрителей из-за дисквалификации «Велодрома». Единственным, кто был замечен на трибунах, стал кот.

Помимо кота посмотреть игру разрешалось только руководителям клубов и футболистам, не принимавшим участия в матче.