Кот стал единственным зрителем матча «Марсель» – «Бордо»

как болельщик смог просочиться а?
Матч 18-го тура чемпионата Франции, в котором «Марсель» принимал «Бордо», прошел без зрителей из-за дисквалификации «Велодрома». Единственным, кто был замечен на трибунах, стал кот.
Помимо кота посмотреть игру разрешалось только руководителям клубов и футболистам, не принимавшим участия в матче.
- Матч проходил без зрителей из-за хулиганских выходок фанатов «Марселя» в игре против «Лилля».
- Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
- «Марсель» набрал 34 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, «Бордо» (28) располагается на 12-м месте.
Ромэн Хэринг - корреспондент, специализирующийся на матчах «Марселя».