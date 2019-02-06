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    Кот стал единственным зрителем матча «Марсель» – «Бордо»

    Матч 18-го тура чемпионата Франции, в котором «Марсель» принимал «Бордо», прошел без зрителей из-за дисквалификации «Велодрома». Единственным, кто был замечен на трибунах, стал кот.

    Помимо кота посмотреть игру разрешалось только руководителям клубов и футболистам, не принимавшим участия в матче.

    • Матч проходил без зрителей из-за хулиганских выходок фанатов «Марселя» в игре против «Лилля».
    • Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
    • «Марсель» набрал 34 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, «Бордо» (28) располагается на 12-м месте.

    Источник: Твиттер Ромэна Хэринга

    Ромэн Хэринг - корреспондент, специализирующийся на матчах «Марселя».

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    06.02.2019 07:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +452

      тёска 7 февраля 2019, 22:12

      как болельщик смог просочиться а?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 16:16

      Идиотов везде хватает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 6 февраля 2019, 10:11

      Надо в практику вводить на такие матчи детей из всяких школ, детских домов, даже футбольных академий свозить пусть бесплатно матчи смотрят!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 февраля 2019, 09:40

      Продлить дисквалификацию,за нарушение наложенного ранее запрета!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 февраля 2019, 08:43

      коты стали футбольными болельщиками,страйкерами.... )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 6 февраля 2019, 08:42

      руководители клуба наверно и сфотографировали кота.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 6 февраля 2019, 08:38

      Откровенно говоря, матч был так себе. Хорошо, что хоть кота заинтересовал.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 февраля 2019, 08:26

      Может Это кот с матча эвертон- вулвз?))
      Вообще Матч как тренировка смотрелся...

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > mihail200606 6 февраля 2019, 08:27

      Я даже смотреть не стал)) думал какой-то товарищеский матч)))

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 февраля 2019, 08:15

      Как-то непривычно было наблюдать за пустыми трибунами в этом матче. Надо этого чёрного кота клубу зачислить в штат и взять на довольствие. Будет главным талисманом и приносить удачу.

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