Руни: «Мой уровень по-прежнему позволяет играть в АПЛ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни, ныне выступающий в составе «Ди-Си Юнайтед», считает, что по-прежнему мог бы выступать в английской Премьер-лиге.

«Если быть откровенным, мой уровень по-прежнему позволяет играть в АПЛ. Я знаю это, потому что я всегда был уверенным в себе человеком. У меня высокие ожидания от самого себя.

Я перебрался в MLS, ожидая от себя хорошей игры, но, думаю, для многих это стало сюрпризом. Я же в себе никогда не сомневался», – заявил нападающий.