Руни: «Мой уровень по-прежнему позволяет играть в АПЛ»

В чем же дело. Возвращайся в АПЛ Уэйн.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни, ныне выступающий в составе «Ди-Си Юнайтед», считает, что по-прежнему мог бы выступать в английской Премьер-лиге.
«Если быть откровенным, мой уровень по-прежнему позволяет играть в АПЛ. Я знаю это, потому что я всегда был уверенным в себе человеком. У меня высокие ожидания от самого себя.
Я перебрался в MLS, ожидая от себя хорошей игры, но, думаю, для многих это стало сюрпризом. Я же в себе никогда не сомневался», – заявил нападающий.
- Руни выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год.
- За время карьеры в английском клубе нападающий принял участие в 559 матчах, забил 253 гола и отдал 146 результативных передач.
- Руни является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.