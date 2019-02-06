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    Руни: «Мой уровень по-прежнему позволяет играть в АПЛ»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни, ныне выступающий в составе «Ди-Си Юнайтед», считает, что по-прежнему мог бы выступать в английской Премьер-лиге.

    «Если быть откровенным, мой уровень по-прежнему позволяет играть в АПЛ. Я знаю это, потому что я всегда был уверенным в себе человеком. У меня высокие ожидания от самого себя.

    Я перебрался в MLS, ожидая от себя хорошей игры, но, думаю, для многих это стало сюрпризом. Я же в себе никогда не сомневался», – заявил нападающий.

    • Руни выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год.
    • За время карьеры в английском клубе нападающий принял участие в 559 матчах, забил 253 гола и отдал 146 результативных передач.
    • Руни является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

    Источник: CNN

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    06.02.2019 07:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 16:14

      В чем же дело. Возвращайся в АПЛ Уэйн.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 февраля 2019, 09:02

      может быть, но не в клубах первой шестёрки, а вот скажем в КАРДИФФ СИТИ или ХАДДЕРСФИЛДе наверное смог бы

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 6 февраля 2019, 08:40

      Да как говорится мастерство не пропьешь., но годы как не крути берут своё!!

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