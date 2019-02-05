В «Зените» сообщили, что Кузяев выбыл на 2-3 недели

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев пропустит из-за травмы от двух до трех недель. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Россиянин получил повреждение в товарищеской игре против «Дюделанжа» (0:0). Футболист ударился спиной о железный столб за пределами поля.

Кузяев будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром клубных физиотерапевтов.

Таким образом, 26-летний хавбек пропустит матчи 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».