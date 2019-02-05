В «Зените» сообщили, что Кузяев выбыл на 2-3 недели

Здоровья Далеру.
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев пропустит из-за травмы от двух до трех недель. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Россиянин получил повреждение в товарищеской игре против «Дюделанжа» (0:0). Футболист ударился спиной о железный столб за пределами поля.
Кузяев будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром клубных физиотерапевтов.
Таким образом, 26-летний хавбек пропустит матчи 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».
- Первый матч с «Фенербахче» – «Зенит» пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный – 21 февраля в Санкт-Петербурге.
- В этом сезоне Кузяев провел 27 матчей, забив четыре гола и сделав три результативные передачи.