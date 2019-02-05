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    В «Зените» сообщили, что Кузяев выбыл на 2-3 недели

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев пропустит из-за травмы от двух до трех недель. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.

    Россиянин получил повреждение в товарищеской игре против «Дюделанжа» (0:0). Футболист ударился спиной о железный столб за пределами поля.

    Кузяев будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром клубных физиотерапевтов.

    Таким образом, 26-летний хавбек пропустит матчи 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

    • Первый матч с «Фенербахче» – «Зенит» пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный – 21 февраля в Санкт-Петербурге.
    • В этом сезоне Кузяев провел 27 матчей, забив четыре гола и сделав три результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    05.02.2019 20:13
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 февраля 2019, 16:24

      Здоровья Далеру.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 14:30

      Для Зенита это потеря.Здоровья.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 6 февраля 2019, 09:22

      Совсем плохо, середины поля и так почти нет.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 6 февраля 2019, 08:55

      Здоровья Далеру!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67329

      portero 6 февраля 2019, 08:16

      обидно , единственный чел который всегда выкладывается на поле

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 февраля 2019, 05:41

      беда

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 февраля 2019, 00:17

      К ответке с бахчой восстановится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 февраля 2019, 22:23

      ПЕЧАЛЬНО -- ОТ КУЙНАНИ ТОЛКУ МАЛО -- НО БИТЬСЯ НАДО !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 5 февраля 2019, 21:53

      епрст, 7 дней уже до матча.....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 февраля 2019, 21:37

      обидная травма... его будет не хватать .. и удачи нашим двум клубам в еврокубках...

      5
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