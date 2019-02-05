«Ростов» в шутливой форме поздравил Роналду с днем рождения и сравнил достижения португальца и Гацкана

Пресс-служба «Ростова» опубликовала поздравление нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду. Сегодня футболисту исполняется 34 года.

Ростовчане сравнили достижения португальца с достижениями полузащитника своей команды Александра Гацкана, который отпраздновал свое 34-летие в марте прошлого года.

«Сегодня исполняется 34 года Криштиану Роналду. Мы, конечно, поздравляем с днем рождения именитого португальца, но в составе нашей команды также выступает игрок, который является ровесником нападающего «Ювентуса».

Давайте сравним достижения обоих футболистов к 34-м годам», – говорится в сообщении желто-синих.