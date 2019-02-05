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    «Ростов» в шутливой форме поздравил Роналду с днем рождения и сравнил достижения португальца и Гацкана

    Пресс-служба «Ростова» опубликовала поздравление нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду. Сегодня футболисту исполняется 34 года.

    Ростовчане сравнили достижения португальца с достижениями полузащитника своей команды Александра Гацкана, который отпраздновал свое 34-летие в марте прошлого года.

    «Сегодня исполняется 34 года Криштиану Роналду. Мы, конечно, поздравляем с днем рождения именитого португальца, но в составе нашей команды также выступает игрок, который является ровесником нападающего «Ювентуса».

    Давайте сравним достижения обоих футболистов к 34-м годам», – говорится в сообщении желто-синих.

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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    05.02.2019 12:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 5 февраля 2019, 18:48

      Для своих лет Гацкан вполне приличный игрок и дай бог ему спортивного долголетия.

      4
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 5 февраля 2019, 16:52

      Поздравления Гацкану!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > DOCTOR PENALTY 5 февраля 2019, 17:18

      поздравления с чем? День Рождения у Роналду вообще то, а не у Гацкана)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY > VGreen 5 февраля 2019, 17:44

      шутка юмора )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 февраля 2019, 16:09

      Еще забыли про красные карточки. Здесь у Гацкана явное преимущество.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 5 февраля 2019, 14:10

      а ниче что он за рубин играл, и был в спартаке, но правда не сыграл ни матча )

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 5 февраля 2019, 13:57

      А что за Лучшая Лига Мира?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 > VGreen 5 февраля 2019, 15:04

      на ум приходит только кубок России... ну может еще с челябинским спартаком что выигрывал, не помню....

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > den161 5 февраля 2019, 15:39

      Видимо ЧР с Рубином в 2008

      2
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      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > VGreen 5 февраля 2019, 16:44

      Это самый интересный вопрос. Здесь у Гацкана безусловное преимущество: Криштиану уже явно не повторить подвиг совершённый Гацканом. В этом пункте и Месси сопля соплёй.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 февраля 2019, 13:18

      Ясное дело, что Гацкан круче!!! Определяющим является, кто играл за Ростов. Здесь Роналду резко отстал.

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