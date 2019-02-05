Черчесов: «Мы рады, что Головин начал забивать»

Стасик! Тебе очень скоро понадобятся бойцы.Отбор не за горами.
Начинай суетиться. Про ЧМ забудь,про ордена забудь.Про ЗМС забудь.
Помни об одном : В отборе братишек не будет.
Тот же Казахстан,тот же Кипр - это звери !
А Бельгии главное не проиграть...Хочишь исчо орден? Так впрягайси)))
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина в «Монако».
«Я уже говорил, что Головин сам по себе показывает достаточно качественные матчи.
Если СМИ привыкли торопиться в обе стороны, то мы смотрим на вещи профессионально.
Я еще ранее говорил, когда летал туда, смотрел все на месте, что он в хорошем месте в нужное время, теперь задача перетерпеть.
Сейчас пришел Леонарду Жардим, который его и брал, какие-то сдвижки идут, мы рады, что он начал забивать, никаких сомнений в этом не было», – сказал Черчесов.
- Головин забил в двух последних матчах за «Монако».
- Французское издание L’Equipe поместило его в символическую сборную последнего тура Лиги 1.