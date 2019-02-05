Черчесов: «Мы рады, что Головин начал забивать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Я уже говорил, что Головин сам по себе показывает достаточно качественные матчи.

Если СМИ привыкли торопиться в обе стороны, то мы смотрим на вещи профессионально.

Я еще ранее говорил, когда летал туда, смотрел все на месте, что он в хорошем месте в нужное время, теперь задача перетерпеть.

Сейчас пришел Леонарду Жардим, который его и брал, какие-то сдвижки идут, мы рады, что он начал забивать, никаких сомнений в этом не было», – сказал Черчесов.