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    Черчесов: «Мы рады, что Головин начал забивать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина в «Монако».

    «Я уже говорил, что Головин сам по себе показывает достаточно качественные матчи.

    Если СМИ привыкли торопиться в обе стороны, то мы смотрим на вещи профессионально.

    Я еще ранее говорил, когда летал туда, смотрел все на месте, что он в хорошем месте в нужное время, теперь задача перетерпеть.

    Сейчас пришел Леонарду Жардим, который его и брал, какие-то сдвижки идут, мы рады, что он начал забивать, никаких сомнений в этом не было», – сказал Черчесов.

    • Головин забил в двух последних матчах за «Монако».
    • Французское издание L’Equipe поместило его в символическую сборную последнего тура Лиги 1.

    Источник: ТАСС

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    05.02.2019 01:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 5 февраля 2019, 04:35

      Стасик! Тебе очень скоро понадобятся бойцы.Отбор не за горами.
      Начинай суетиться. Про ЧМ забудь,про ордена забудь.Про ЗМС забудь.
      Помни об одном : В отборе братишек не будет.
      Тот же Казахстан,тот же Кипр - это звери !
      А Бельгии главное не проиграть...Хочишь исчо орден? Так впрягайси)))

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