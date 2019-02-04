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    Крыховяк: «Я счастлив в «Локомотиве» и хочу продолжить здесь карьеру»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил о желании продолжить карьеру в московском клубе.

    Поляк перешел в российскую команду прошлым летом из «ПСЖ» на правах аренды до конца этого сезона, которая предусматривает право выкупа.

    – Как я понимаю, «Локомотив» по окончании сезона должен решить, активирует ли он опцию по выкупу твоего контракта. Верно?

    – Да, что-то похожее на это. Думаю, мне нужно поговорить с моим агентом. Клубы должны найти решение между собой.

    – На сегодняшний момент ты хотел бы продолжить карьеру в «Локомотиве»?

    – Да, конечно. Я счастлив здесь.

    • В текущей кампании 29-летний футболист провел за железнодорожников 24 матча, записав на свой счет один гол и четыре результативные передачи.
    • Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что клуб имеет большие шансы сохранить Крыховяка после окончания срока аренды.

    Источник: YouTube-канал «Локомотива»

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    04.02.2019 15:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 февраля 2019, 18:32

      Игрок классный, но не факт, что новое руководство захочет его выкупить

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 февраля 2019, 17:13

      Хочешь - так продолжай!

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