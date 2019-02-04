Крыховяк: «Я счастлив в «Локомотиве» и хочу продолжить здесь карьеру»

Игрок классный, но не факт, что новое руководство захочет его выкупить
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил о желании продолжить карьеру в московском клубе.
Поляк перешел в российскую команду прошлым летом из «ПСЖ» на правах аренды до конца этого сезона, которая предусматривает право выкупа.
– Как я понимаю, «Локомотив» по окончании сезона должен решить, активирует ли он опцию по выкупу твоего контракта. Верно?
– Да, что-то похожее на это. Думаю, мне нужно поговорить с моим агентом. Клубы должны найти решение между собой.
– На сегодняшний момент ты хотел бы продолжить карьеру в «Локомотиве»?
– Да, конечно. Я счастлив здесь.
- В текущей кампании 29-летний футболист провел за железнодорожников 24 матча, записав на свой счет один гол и четыре результативные передачи.
- Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что клуб имеет большие шансы сохранить Крыховяка после окончания срока аренды.