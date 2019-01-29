Семин: «У «Локомотива» большие шансы сохранить Крыховяка»

Отличный игрок в отличном клубе. Палыч вперёд!!!
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк может остаться в команде и после завершения аренды. Об этом сообщил главный тренер москвичей Юрий Семин.
«Конечно, есть шансы его сохранить, и шансы большие», – сказал Семин.
- Летом 2018 года поляк перешел в «Локомотив» из «ПСЖ» на правах аренды до конца этого сезона.
- По информации СМИ, в договор хавбека включен пункт о его выкупе за 10 миллионов евро.
- В текущей кампании 29-летний Крыховяк провел за красно-зеленых 24 матча, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.