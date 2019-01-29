Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «У «Локомотива» большие шансы сохранить Крыховяка»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк может остаться в команде и после завершения аренды. Об этом сообщил главный тренер москвичей Юрий Семин.

    «Конечно, есть шансы его сохранить, и шансы большие», – сказал Семин.

    • Летом 2018 года поляк перешел в «Локомотив» из «ПСЖ» на правах аренды до конца этого сезона.
    • По информации СМИ, в договор хавбека включен пункт о его выкупе за 10 миллионов евро.
    • В текущей кампании 29-летний Крыховяк провел за красно-зеленых 24 матча, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.01.2019 14:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 29 января 2019, 19:58

      Отличный игрок в отличном клубе. Палыч вперёд!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      pavelekalov 29 января 2019, 15:40

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://tok.pw/menblog

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 29 января 2019, 15:32

      Какая команда, таких и игроков себе набирает...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11