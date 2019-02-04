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    Зе Луиш: «Скучаю по Кабо-Верде. Скоро я вернусь»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш признался, что скучает по родине.

    Футболист перебрался в Россию из «Браги» в 2015 году. В 2009 он покинул Кабо-Верде и перешел в португальский «Жил Висенте».

    «Скучаю по моей прекрасной стране с этим черным песком. Удивительное место... Скоро я вернусь», – написал Зе Луиш в инстаграме.

    • В этом сезоне форвард провел за московскую команду 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт Зе Луиша со «Спартаком» истекает летом 2021 года.
    • Ранее сообщалось, что нападающим интересуются «Фенербахче» и «Галатасарай».
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Зе Луиша

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    04.02.2019 13:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 февраля 2019, 21:00

      вот доиграешь контракт капитал накопишь строй там гостиницу или новую команду в своём чемпе если есть желание

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 февраля 2019, 17:32

      Скоро, это летом 2021 года?
      Правда, что по дереву можно узнать где север, где юг. Всё просто: ёлка - север, пальма - юг.

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      Рейтинг: +982

      O-Z 4 февраля 2019, 16:11

      Там и оставайся без тебя там не как

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 4 февраля 2019, 15:49

      Куда это он собрался? ))

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 4 февраля 2019, 13:51

      они и черные там не потому что негры, а потому что песок...

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