Зе Луиш: «Скучаю по Кабо-Верде. Скоро я вернусь»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш признался, что скучает по родине.

Футболист перебрался в Россию из «Браги» в 2015 году. В 2009 он покинул Кабо-Верде и перешел в португальский «Жил Висенте».

«Скучаю по моей прекрасной стране с этим черным песком. Удивительное место... Скоро я вернусь», – написал Зе Луиш в инстаграме.

В этом сезоне форвард провел за московскую команду 24 матча, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.

Контракт Зе Луиша со «Спартаком» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуются «Фенербахче» и «Галатасарай».