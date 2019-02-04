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    Спаллетти – о поражении от «Болоньи»: «Можно сказать, что команда со мной, но нам не достает чего-то в борьбе»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 22-го тура Серии А против «Болоньи» (1:0).

    «Некоторые моменты раздражали меня, но в остальном мы дождемся обычного послематчевого разбора завтра утром.

    Без сильного характера, который соответсвует истории клуба и стадиона, вы не сможете реагировать на ситуацию. Возможно, в этом смысле мы боролись больше всего. Я думал, что мы хотя бы заложили основы, но вместо этого мы совершаем элементарные ошибки.

    Можно ли сказать, что команда на 100% следует за мной? Я верю в это. Все дело в деталях и в случае, который может быть благоприятным или нет. Можно сказать, что команда со мной, но нам не достает чего-то в борьбе. Другие сражаются упорнее нас», – цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на Sky Italia.

    • «Интер» занимает третью строчку в турнирной таблице с 40 очками.
    • Команда проиграла три последних матча, включая кубковую игру с «Наполи».

    Источник: Football Italia

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    04.02.2019 00:14
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