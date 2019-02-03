Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением об игре форварда Гонсало Игуаина, который забил первые голы за лондонский клуб в субботнем матче с «Хаддерсфилдом» (5:0).

«Он отличный нападающий. Он чуть менее выдвинутый вперед, если сравнивать с Жиру, но он может держать мяч, может играть в одно касание, он умный игрок.

В штрафной он невероятно играет. Он забьет еще больше голов», – сказал Азар в интервью Chelsea TV.