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    Азар – об Игуаине: «Он отличный нападающий и забьет еще больше голов»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением об игре форварда Гонсало Игуаина, который забил первые голы за лондонский клуб в субботнем матче с «Хаддерсфилдом» (5:0).

    «Он отличный нападающий. Он чуть менее выдвинутый вперед, если сравнивать с Жиру, но он может держать мяч, может играть в одно касание, он умный игрок.

    В штрафной он невероятно играет. Он забьет еще больше голов», – сказал Азар в интервью Chelsea TV.

    • «Челси» арендовал Игуаина у «Ювентуса» до конца сезона.
    • Первую половину сезона игрок провел в «Милане».

    Источник: Goal

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    03.02.2019 22:49
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