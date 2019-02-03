Бундеслига. «Аугсбург» разгромил «Майнц», «Штутгарт» вдесятером упустил победу над «Фрайбургом»

«Аугсбург» дома разгромил «Майнц» в матче 20-го тура Бундеслиги со счетом 3:0. Хозяева с 18 очками занимают 15-ю строчку в таблице, «Майнц» с 27 очками идет на 11-м месте.

В другом матче «Штутгарт» в меньшинстве сыграл вничью с «Фрайбургом» – 2:2.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур

Аугсбург – Майнц – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Финнбогасон (с пенальти), 8; 2:0 – Финнбогасон (с пенальти), 34; 3:0 – Финнбогасон, 54.

Штутгарт – Фрайбург – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хаберер, 4; 1:1 – Инсуа, 75; 2:1 – Дидави, 83; 2:2 – Нидерлерхнер, 90+4.

Удаление: Гомес, 89 – нет.

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