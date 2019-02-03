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    Рэшфорд: «Погба снова и снова создает моменты для команды»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Лестера» (1:0).

    «Мы пытаемся прибавлять. Последний результат [2:2 с «Бернли» – прим. «Бомбардира»] был не тем, что мы хотели, и нам нужно улучшать игру. Это была другая игра с другими испытаниями, так что победа – это очень хорошо.

    Снова и снова Поль создает моменты для команды. Если мы даем ему свободу, он находит нас», – сказал Рэшфорд.

    • Погба отдал голевой пас на Рэшфорда в этом матче.
    • «МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице.
    • Это девятая победа команды в десяти матчах под руководством Уле-Гуннара Сульшера.

    Источник: BBC

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    03.02.2019 19:35
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