«МЮ» при Сульшере не проигрывает десять матчей подряд

Пора бы и проиграть пару раз, а то и так выше головы прыгнули. 5-6 место как раз для МЮ ;)
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в матче 25-го тура АПЛ (1:0). Это десятый матч «МЮ» под руководством Уле-Гуннара Сульшера. Команда выиграла девять игр и один раз сыграла вничью.
- «Кардифф» (5:1)
- «Хаддерсфилд» (3:1)
- «Борнмут» (4:1)
- «Ньюкасл» (2:0)
- «Рединг» (2:0)
- «Тоттенхэм» (1:0)
- «Брайтон» (2:1)
- «Арсенал» (3:1)
- «Бернли» (2:2)
- «Лестер» (1:0)
Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. Он возглавил команду во второй половине декабря после отставки Жозе Моуринью.