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    «МЮ» при Сульшере не проигрывает десять матчей подряд

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в матче 25-го тура АПЛ (1:0). Это десятый матч «МЮ» под руководством Уле-Гуннара Сульшера. Команда выиграла девять игр и один раз сыграла вничью.

    1. «Кардифф» (5:1)
    2. «Хаддерсфилд» (3:1)
    3. «Борнмут» (4:1)
    4. «Ньюкасл» (2:0)
    5. «Рединг» (2:0)
    6. «Тоттенхэм» (1:0)
    7. «Брайтон» (2:1)
    8. «Арсенал» (3:1)
    9. «Бернли» (2:2)
    10. «Лестер» (1:0)

    Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. Он возглавил команду во второй половине декабря после отставки Жозе Моуринью.

    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2019 19:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 3 февраля 2019, 22:37

      Пора бы и проиграть пару раз, а то и так выше головы прыгнули. 5-6 место как раз для МЮ ;)

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 21:35

      Теперь у МЮ появилась уверенность и где то везение.

      1
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      Рейтинг: +259

      professor13 3 февраля 2019, 20:20

      Не думаю что он за такое короткое время что то кардинально изменил,просто нашел общий язык с футболистами,следующий сезон покажет что он за тренер

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > professor13 4 февраля 2019, 15:04

      Сульшер хорошь! Для начала нужно чтобы приставку и.о. убрали.

      0
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 3 февраля 2019, 20:00

      МЮ красавцы!!! так и дальше играйте!!!

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 3 февраля 2019, 19:49

      Лишнее доказательство, что Жозе Моуринью выдающийся тренер. Команду он подготовил к сезону прекрасно и передал её Сульшеру в идеальном состоянии. Но самого его просто "слили". Как говорится - не сошлись характерами. Моуринью себя ещё покажет и докажет кто есть ху.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 февраля 2019, 19:24

      с почином !!!! я рад за легендарный клуб

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