«МЮ» при Сульшере не проигрывает десять матчей подряд

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в матче 25-го тура АПЛ (1:0). Это десятый матч «МЮ» под руководством Уле-Гуннара Сульшера. Команда выиграла девять игр и один раз сыграла вничью.

«Кардифф» (5:1) «Хаддерсфилд» (3:1) «Борнмут» (4:1) «Ньюкасл» (2:0) «Рединг» (2:0) «Тоттенхэм» (1:0) «Брайтон» (2:1) «Арсенал» (3:1) «Бернли» (2:2) «Лестер» (1:0)

Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. Он возглавил команду во второй половине декабря после отставки Жозе Моуринью.