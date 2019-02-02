Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «Возможно, у нас появится еще один игрок»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной кампании клуба.

    – Два новичка были объявлены вчера вечером, но сегодня, разумеется, еще не сыграли. Когда их можно будет увидеть на поле?

    – Азмун после матчей, которые он провел в составе своей сборной, немного отдохнет и появится в нашем распоряжении чуть позже, а появление Барриоса возможно уже в следующем матче.

    – В целом с учетом их появления вы довольны трансферной кампанией?

    – Мы довольны приобретениями, да. И Ракицкий, и Азмун, и Барриос — игроки квалифицированные, и каждый должен помочь нашей команде решить поставленные задачи. Первый шаг сделан. Я думаю, что в ближайшее время нас ждут изменения. Думаю, что наша команда должна стать сильнее.

    – Трансферная кампания завершена?

    – Если говорить о Лиге Европы, то да — завершена, заявочный лист подан. К сожалению, мы могли дозаявить только троих игроков, чем и воспользовались. Что касается чемпионата России, то здесь у нас еще есть возможность для маневра. Возможно, что еще один игрок в нашем составе появится.

    • В России трансферное окно открыто до 23 февраля.

    Что надо знать о трансфере Азмуна в «Зенит». Краткое объяснение

    Новичка «Зенита» высадили из автобуса. Так он узнал о трансфере

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2019 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 10:39

      Зенит очень активен с приобретениями.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 февраля 2019, 10:12

      Да пусть Кока в тюряге сидит, есть ему равноценная замена. Просчитались организаторы заказухи, пустили деньги на ветер, подкормили 18 следователей и кучку судей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      qwerty991 3 февраля 2019, 05:05

      Нормального нападающего купили и это главное. Будут голы, будут и победы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 февраля 2019, 21:23

      нева полна импортной рыбой наши там не плавают

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Полная Канистра 2 февраля 2019, 22:54

      Только Москва-река кишит соотечественниками...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Полная Канистра 3 февраля 2019, 12:34

      Не знаю как насчет рыбы , но от многих там остается лишь чешую )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 февраля 2019, 20:59

      Одно удивляет -- почему Ригони нет в заявке !?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 2 февраля 2019, 18:39

      что то мне кажется упустит чемпионство зенит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > anri1703 2 февраля 2019, 20:25

      А мне кажется, что нет. Причем казалось даже до этих трансферов. Продажа игрока в топ-клуб за огромные деньги должна стать отличным стимулом для молодых игроков зенита. Не только легионеров. Поэтому я сразу после продажи Паредеса поверил, что весной они будут по полю просто летать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Вомбат 2 февраля 2019, 21:28

      одно дело паредес который и до этого выделял другое дело остальные аргентинцы вряд ли они прям сразу начнуть рвать и метать и одно очко отрыв это даже не отрыв Краснодар вполне может обойти это не 8 очковый отрыв локо когда по сути в конце уже доезжали на нем к концу чемпионата да еще и Спартак с ЦСКА не стоит сбрасывать со счета

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > ухоженный крокодил 2 февраля 2019, 21:29

      петросян

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Вомбат 3 февраля 2019, 12:37

      Не знаю как они будут летать весной , но некоторые могут улететь еще до весны )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 2 февраля 2019, 18:38

      Лучше ещё одного хохла!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Parham 2 февраля 2019, 19:07

      два хохла =три гетмана..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Parham 2 февраля 2019, 20:32

      Лично я ничего не имею против хохлов, они ничем не хуже нас, москалей, особенно если у них хватает ума и совести не поддерживать нынешний полуфашистский режим Киева. Кстати, я считаю его таковым не потому, что смотрю ТВЦентр - я не в состоянии это смотреть - а потому что имею на Украине родственников, по которым прошлась машина национально-политического сыска.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 2 февраля 2019, 18:13

      Не трудно догадаться из какой страны...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит 2 февраля 2019, 17:57

      Ионова бы вернули. Слухи были тем более

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Юрбан-Зенит 2 февраля 2019, 18:08

      а ещё Канунникоова Башкирова Ходжаниязова и тд и тп в Зените-2 места всем хватит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 2 февраля 2019, 17:47

      У Семака есть всё ,что бы стать классным тренером,игроцкий опыт,работа с выдающимися тренерами в качестве помощника.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11