Семак: «Возможно, у нас появится еще один игрок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной кампании клуба.

– Два новичка были объявлены вчера вечером, но сегодня, разумеется, еще не сыграли. Когда их можно будет увидеть на поле?

– Азмун после матчей, которые он провел в составе своей сборной, немного отдохнет и появится в нашем распоряжении чуть позже, а появление Барриоса возможно уже в следующем матче.

– В целом с учетом их появления вы довольны трансферной кампанией?

– Мы довольны приобретениями, да. И Ракицкий, и Азмун, и Барриос — игроки квалифицированные, и каждый должен помочь нашей команде решить поставленные задачи. Первый шаг сделан. Я думаю, что в ближайшее время нас ждут изменения. Думаю, что наша команда должна стать сильнее.

– Трансферная кампания завершена?

– Если говорить о Лиге Европы, то да — завершена, заявочный лист подан. К сожалению, мы могли дозаявить только троих игроков, чем и воспользовались. Что касается чемпионата России, то здесь у нас еще есть возможность для маневра. Возможно, что еще один игрок в нашем составе появится.

В России трансферное окно открыто до 23 февраля.

Что надо знать о трансфере Азмуна в «Зенит». Краткое объяснение

Новичка «Зенита» высадили из автобуса. Так он узнал о трансфере