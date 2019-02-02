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    Ребич не праздновал гол «Вердеру», потому что думал, что играет против «РБ Лейпцига» – своей бывшей команды

    Встреча 19 тура чемпионата Германии «Вердер»«Айнтрахт» завершилась со счетом 2:2.

    Нападающий гостей Анте Ребич на 35 минуте сделал счет 1:1. По информации Goal, 25-летний хорват не праздновал мяч, потому что перепутал бременский клуб с «РБ Лейпцигом», за который выступал в сезоне-2014/15 на правах аренды.

    Мяч стал для Ребича седьмым в текущем клубном сезоне. Он также отдал три ассиста в 19 матчах.

    • Ребич перешел в «Айнтрахт» в июле 2018 года.
    • Сумма сделки составила 2 миллиона евро.
    • Был в заявке сборной Хорватии на ЧМ-2018 (серебро).
    • В августе продлил контракт, несмотря на интерес «МЮ».

    Источник: Goal

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    02.02.2019 14:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +297

      гууд 2 февраля 2019, 16:16

      Он вообще походу чудной))) не праздновал год в ворота думал что за этот клуб играл, продлил контракт но им интересовались мю)) он наверно не ходит в душ, потому что все ровно потеть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 16:07

      Как , блин, они готовятся к игре теоретически при разборе будущего соперника ?...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +451

      Illars 2 февраля 2019, 15:33

      вот это я понимаю, настрой на игру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 февраля 2019, 15:13

      а чему радоваться думал в свои забил

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