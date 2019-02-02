Ребич не праздновал гол «Вердеру», потому что думал, что играет против «РБ Лейпцига» – своей бывшей команды

Он вообще походу чудной))) не праздновал год в ворота думал что за этот клуб играл, продлил контракт но им интересовались мю)) он наверно не ходит в душ, потому что все ровно потеть
Встреча 19 тура чемпионата Германии «Вердер» – «Айнтрахт» завершилась со счетом 2:2.
Нападающий гостей Анте Ребич на 35 минуте сделал счет 1:1. По информации Goal, 25-летний хорват не праздновал мяч, потому что перепутал бременский клуб с «РБ Лейпцигом», за который выступал в сезоне-2014/15 на правах аренды.
Мяч стал для Ребича седьмым в текущем клубном сезоне. Он также отдал три ассиста в 19 матчах.
- Ребич перешел в «Айнтрахт» в июле 2018 года.
- Сумма сделки составила 2 миллиона евро.
- Был в заявке сборной Хорватии на ЧМ-2018 (серебро).
- В августе продлил контракт, несмотря на интерес «МЮ».