Ребич не праздновал гол «Вердеру», потому что думал, что играет против «РБ Лейпцига» – своей бывшей команды

Встреча 19 тура чемпионата Германии «Вердер» – «Айнтрахт» завершилась со счетом 2:2.

Нападающий гостей Анте Ребич на 35 минуте сделал счет 1:1. По информации Goal, 25-летний хорват не праздновал мяч, потому что перепутал бременский клуб с «РБ Лейпцигом», за который выступал в сезоне-2014/15 на правах аренды.

Мяч стал для Ребича седьмым в текущем клубном сезоне. Он также отдал три ассиста в 19 матчах.