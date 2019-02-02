Бутрагеньо ответил Гвардиоле, который не включил «Реал» в список лучших команд мира последнего 10-летия

Бывший игрок «Реала» Эмилио Бутрагеньо ответил главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который назвал лучшими командами мира последнего десятилетия «Барселону», «Баварию» и «Ювентус».

«Согласен ли я с тем, что «Реал» не входит в число лучших команд мира последнего времени? Честно говоря, нет. Эта команда и эти игроки выиграли четыре Лиги чемпионов за последние пять лет.

За всю историю этого турнира была только одна команда, которая добилась этого, даже немного большего. Это был «Реал» с Ди Стефано, выигравшие турнир пять раз подряд. Ни один клуб за всю историю не сделал то, что этот состав «Реала». Вот и весь мой ответ», – цитирует бывшего футболиста Marca.