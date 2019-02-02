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    Бутрагеньо ответил Гвардиоле, который не включил «Реал» в список лучших команд мира последнего 10-летия

    Бывший игрок «Реала» Эмилио Бутрагеньо ответил главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который назвал лучшими командами мира последнего десятилетия «Барселону», «Баварию» и «Ювентус».

    «Согласен ли я с тем, что «Реал» не входит в число лучших команд мира последнего времени? Честно говоря, нет. Эта команда и эти игроки выиграли четыре Лиги чемпионов за последние пять лет.

    За всю историю этого турнира была только одна команда, которая добилась этого, даже немного большего. Это был «Реал» с Ди Стефано, выигравшие турнир пять раз подряд. Ни один клуб за всю историю не сделал то, что этот состав «Реала». Вот и весь мой ответ», – цитирует бывшего футболиста Marca.

    • С 2008 по 2018 год в общей сложности «Реал» выиграл 19 трофеев.

    Источник: Marca

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    02.02.2019 07:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 2 февраля 2019, 16:18

      При всём Уважении к Гвардиоле - нужно быть на всю голову **...ым, чтобы команду, которая выиграла 4 раза Лигу Чемпионов и несколько раз была в полу-финале не включить в число 10!!! Где объективность?Может и Роналду не входит в число лучших 10 игроков десятилетия?

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 февраля 2019, 13:37

      пеп- ярко выраженный антимадритиста ...отсюда и его речь

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      Рейтинг: +2509

      panmon 2 февраля 2019, 13:29

      Наверное Бавария Гвардиолы лучше чем Реал...

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      Рейтинг: +259

      professor13 2 февраля 2019, 11:05

      В полне возможно что Пеп станет своим Йоханом Кройфом для Сити,его тики така становится всё зрелищней )

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 февраля 2019, 10:54

      Логика Гвардиолы мне понятна - для него лучшие команды, это те, которые называют "играющими". Поэтому и не стоит удивляться, что Пеп иногда называет лучшими командами Европы, например, Наполи или Лион. Реал, если честно, периодически показывает просто мёртвый футбол, но эффективный, поэтому и побеждает. К тому же это был тонкий троллинг на то, что чемпионат и Кубок Испании часто берёт именно Барселона, а не Реал. Проще говоря, в Испании именно Барса гегемон, как Юве или Бавария в своих чемпах.
      С другой стороны, против аргументов Бутрагеньо тоже не поспоришь, т.к. если не называть лучшими тех, кто регулярно берёт наивысшее трофеи, то кого же тогда? В чём тогда смысл их завоевания?
      Гвардиола вообще мастер аккуратных ответов, но иногда не сдерживается, как вот сейчас. На такой вопрос стоило ответить либо уклончиво, либо, если уж на то пошло, то чётко аргументировать свою позицию, в стиле - Реал один из сильнейших клубов мира, но мне больше нравится тактика и эстетика игры Ювентуса и Барселоны. И все бы поняли. В общем-то, это и есть правда.

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 2 февраля 2019, 10:33

      Совершенно верно!!!! а еще в 80-е, Реал всех просто насиловал в Европе с Уго Санчесом, Эмилио Бутрагеньо и Хорхе Вальдано!!! я не БОЛЕЮ за РЕАЛ!!!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 09:43

      Зря он это сказал. Теперь к его словам будут цепляться при удобном случае.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zigbert 2 февраля 2019, 11:30

      Это да, зря сказал, но сразу можно вспомнить что лепили в СМИ люди, представляющие Реал) Тот же Перес, президент клуба, между прочим, то у него всегда фейковые ремонтные работы на стадионе проходят, когда нужно выбрать стадион для финала Кубка, где играет Барса без Реала. Ибо мелочность не даёт сил увидеть победу соперника на своём поле. Хотя в Эль-Классико это случается регулярно. Что-то мне подсказывает, что в этом сезоне опять будет та же песня. Или ситуация, когда на вопрос, что Барса лучше Реала, Перес рассмеялся в камеру, и тыкал пальцами, что у них Кубков ЛЧ больше, как школьник какой-то.

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      Рейтинг: +84

      Defensore 2 февраля 2019, 09:29

      Да Гвардиола конечно хватанул

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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 2 февраля 2019, 08:01

      Глупо спорить о мнениях,для Гвардиолы ,вообще Реала не существует)))

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