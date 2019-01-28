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    Гвардиола: «Лучшие команды Европы за последнее десятилетие – «Ювентус», «Бавария» и «Барселона»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшие команды Европы за последние 10 лет.

    «Я много раз говорил, какие команды являются лучшими за последнее десятилетие. Это «Ювентус», «Бавария» и «Барселона» – три лучшие команды Европы.

    Почему? Потому что каждый сезон они выигрывают чемпионаты, кубки, каждый сезон они наверху. Поэтому они лучшие. Мы не можем приблизиться к ним, потому что это трудно, но подражать им можно», – сказал Гвардиола.

    Гвардиола: «Бороться против «Барселоны» и «Реала» на трансферном рынке практически невозможно»

    Источник: Goal.com

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    28.01.2019 08:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +536

      19831170 28 января 2019, 17:22

      Реал выигравший 3 раза подряд ЛЧ,просто ничтожно слабы особенно перед Баварией,которую не видно и не слышно последнее время.Которую Ростов драл как детей.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 17:21

      Забыть Реал он конечно не мог. В последующих интервью он должен исправиться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17

      GorillaZ435 28 января 2019, 14:43

      Каталонец Дело говорит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 28 января 2019, 12:28

      Во как надо - быть хитрым лицимером и притвориться глупым__)
      в стиле

      1
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      Рейтинг: +142

      orzy 28 января 2019, 11:28

      Ювентус не выграл ЛЧ Бавария 1 раз где они лучшее

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2919

      Play 28 января 2019, 09:38

      Про Реал хитрый Пеп конечно забыл)

      9
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      Рейтинг: +254

      fabio_c > Play 28 января 2019, 10:37

      "забыл"=)

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Play 28 января 2019, 10:53

      Он ответил как обычный каталонец с улицы, от которого не стоит ждать объективности в отношении Мадрида и всего, что с ним связано. Хотя, казалось бы, только и гундосят, что футбол вне политики. А сами... Даже наверху. Нехорошо притворяться глупеньким, Хосеп(Пеп) Мария Гвардиола-и-Сала!

      3
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Play 28 января 2019, 20:18

      Не имеет право...!)

      0
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