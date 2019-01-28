Гвардиола: «Лучшие команды Европы за последнее десятилетие – «Ювентус», «Бавария» и «Барселона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшие команды Европы за последние 10 лет.

«Я много раз говорил, какие команды являются лучшими за последнее десятилетие. Это «Ювентус», «Бавария» и «Барселона» – три лучшие команды Европы.

Почему? Потому что каждый сезон они выигрывают чемпионаты, кубки, каждый сезон они наверху. Поэтому они лучшие. Мы не можем приблизиться к ним, потому что это трудно, но подражать им можно», – сказал Гвардиола.

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