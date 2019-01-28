Гвардиола: «Лучшие команды Европы за последнее десятилетие – «Ювентус», «Бавария» и «Барселона»

Реал выигравший 3 раза подряд ЛЧ,просто ничтожно слабы особенно перед Баварией,которую не видно и не слышно последнее время.Которую Ростов драл как детей.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшие команды Европы за последние 10 лет.
«Я много раз говорил, какие команды являются лучшими за последнее десятилетие. Это «Ювентус», «Бавария» и «Барселона» – три лучшие команды Европы.
Почему? Потому что каждый сезон они выигрывают чемпионаты, кубки, каждый сезон они наверху. Поэтому они лучшие. Мы не можем приблизиться к ним, потому что это трудно, но подражать им можно», – сказал Гвардиола.
Гвардиола: «Бороться против «Барселоны» и «Реала» на трансферном рынке практически невозможно»