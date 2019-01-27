Гвардиола: «Бороться против «Барселоны» и «Реала» на трансферном рынке практически невозможно»

Говорят что Пеп лучший в мире. Может быть и так. Но по мне он не смог бы показать что то в середняке. Его барса доминировала в Испании и с Рахкордом на посту. А Бавария и Ман сити просто тупо обладают лучшим составом в своих лигах. Думаю дольше только Париж и Турин )
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о текущем положении дел на трансферном рынке.
«Бороться против «Барселоны» и «Реала» практически невозможно. Это престиж, невероятный чемпионат и великолепные клубы... В конце концов, игроки должны иметь свободу в принятии решений – приезжать сюда или нет. И если они делают другой выбор, значит – они предпочитают быть в другом месте.
Рыночные показатели за последнее время сильно выросли. Особенно после подписания Неймара «ПСЖ». Изменения были невероятными. Вот почему сейчас мы должны много инвестировать в обновление состава. Таков рынок.
Раньше говорили, что только у «ПСЖ» и «Манчестер Сити» есть деньги, чтобы вкладывать в игроков большие суммы. Теперь с этим закончено. Ситуация изменилась. У каждого топ-клуба есть деньги, каждый инвестирует и может совершать большие трансферы.
Мы должны адаптироваться к изменениям, быть быстрее и умнее. Но подписать игроков высокого уровня за низкую цену практически невозможно», – цитирует 48-летнего специалиста sport.es.