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    Гвардиола: «Бороться против «Барселоны» и «Реала» на трансферном рынке практически невозможно»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о текущем положении дел на трансферном рынке.

    «Бороться против «Барселоны» и «Реала» практически невозможно. Это престиж, невероятный чемпионат и великолепные клубы... В конце концов, игроки должны иметь свободу в принятии решений – приезжать сюда или нет. И если они делают другой выбор, значит – они предпочитают быть в другом месте.

    Рыночные показатели за последнее время сильно выросли. Особенно после подписания Неймара «ПСЖ». Изменения были невероятными. Вот почему сейчас мы должны много инвестировать в обновление состава. Таков рынок.

    Раньше говорили, что только у «ПСЖ» и «Манчестер Сити» есть деньги, чтобы вкладывать в игроков большие суммы. Теперь с этим закончено. Ситуация изменилась. У каждого топ-клуба есть деньги, каждый инвестирует и может совершать большие трансферы.

    Мы должны адаптироваться к изменениям, быть быстрее и умнее. Но подписать игроков высокого уровня за низкую цену практически невозможно», – цитирует 48-летнего специалиста sport.es.

    Источник: Sport.es

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    27.01.2019 01:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 28 января 2019, 13:24

      Говорят что Пеп лучший в мире. Может быть и так. Но по мне он не смог бы показать что то в середняке. Его барса доминировала в Испании и с Рахкордом на посту. А Бавария и Ман сити просто тупо обладают лучшим составом в своих лигах. Думаю дольше только Париж и Турин )

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 28 января 2019, 11:40

      Ну да.. Бедные шейхи никак не могут подписывать себе в клубы крутых футболистов..
      Приходится обходится всякими Стерлингами, Де Брюйне, Неймарами, Мбаппе, Кавани, Вератти..
      Тяжело им..

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 08:59

      Если с ними трудно бороться на трансферном рынке, то на футбольном поле можно. Деньги многое решают в футболе, но не всё...

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 27 января 2019, 07:24

      Пеп явно лукавит про престиж клубов! И уход того же Неймара тому подтверждение, что деньги решают все!

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