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    «Кардифф» хотел купить Дзюбу вместо пропавшего Салы

    Футбольный функционер Юрий Белоус сообщил, что «Кардифф» проявлял интерес к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе в последние дни зимнего трансферного окна после исчезновения самолета, на борту которого находился форвард Эмилиано Сала.

    Аргентинец перешел в валлийский клуб из «Нанта» в январе. После подписания контракта он вылетел во Францию для прощания с партнерами, а по пути обратно его самолет исчез с радаров и его не могут найти до сих пор.

    «После ситуации с Салой на меня вышел спортивный агент из Англии и попросил провести переговоры с Артемом Дзюбой, потому что в «Кардиффе» рассматривали его вместо Салы. Но за два дня до конца трансферного окна уже было ничего не решить.

    Я с Артемом разговаривал лично, он сказал, что готов поехать в АПЛ. Другое дело, что «Зениту» некем было заменить Дзюбу. Да, «Кардифф» мог бы предложить примерно 25 миллионов фунтов за Дзюбу, но «Зенит» деньгами не испугать», – сказал Белоус.

    • В этом сезоне россиянин провел за «Зенит» 23 матча, записав на свой счет 10 голов и семь результативных передач.
    • Контракт Дзюбы с петербуржцами рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.02.2019 17:49
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 2 февраля 2019, 23:48

      Дзюба нужен Зениту. А Кардиффу пригодится суперфорвард Антонио "Легенда №29" Зе Болотный.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 1 февраля 2019, 21:44

      А полетел бы то же на маленьком самолетике?

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 февраля 2019, 21:12

      Вылететь в чемпионшип дзюба точно не хочет..

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 1 февраля 2019, 20:47

      Очень жаль, что не продали конечно. Да Дзюба и не поедет в команду бьющуюся за выживание(хотя Кардиф- это как раз его уровень).. Там он никто и зовут ни как- за его физкультуру никто такую личку платить не станет..

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 февраля 2019, 20:14

      Для Артёма это было бы супер продолжение карьеры и он бы в Кардифе не затерялся, собстренно он и играет в британо-рязанском стиле. Жаль было бы интересно за ним понаблюдать. А Сала R.I.P.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 февраля 2019, 19:11

      Дзюба не сгинул бы над Ла-Маншем. Он полетел бы прощаться с партнёрами рейсовым самолётом. Но, без него «Зенит» затопчут в середину турнирной таблицы.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 19:11

      Он ещё не был чемпионом России по футболу. В летнее ТО будет открыт к заманчивым предложениям от которых трудно будет отказаться. Просьба Китай и Турцию не беспокоить...

      4
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      Рейтинг: +3136

      m40 > Рубик Докоян 1 февраля 2019, 20:37

      Ну если Зенит продолжит играть как осенью, то чемпионство точно уплывет. И что теперь - оставаться еще на год?

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > m40 1 февраля 2019, 22:13

      Ну, а чего бы не остаться при таком контракте с его "личкой". Он уже в игре не прибавит. У него контракт до лета 2020г., ему будет 32г. Кто его возьмёт и что они ему предложат ? Или продлит контракт с "Зенитом" или поедет в Китай за деньгами. Солидный клуб его уже не пригласит. Может для биографии поехать в клуб типа "Кардиффа". Это уже ему решать. Если в отборочных играх ЧЕ или в еврокубках проявит себя, то может и найдутся желающие на габаритного напа.

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 1 февраля 2019, 19:04

      дзюбинатор предан зениту

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 1 февраля 2019, 19:02

      Я был бы только "За" если бы Дзюба перешел в Кардифф, тем более за 25 миллионов.

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > spaike 1 февраля 2019, 20:39

      Причём фунтов!!!!

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 февраля 2019, 18:24

      Можно было еще упомянуть, что трансфер не состоялся по причине того что дзюба слишком крут для Кардиффа!!!

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