«Кардифф» хотел купить Дзюбу вместо пропавшего Салы

Футбольный функционер Юрий Белоус сообщил, что «Кардифф» проявлял интерес к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе в последние дни зимнего трансферного окна после исчезновения самолета, на борту которого находился форвард Эмилиано Сала.

Аргентинец перешел в валлийский клуб из «Нанта» в январе. После подписания контракта он вылетел во Францию для прощания с партнерами, а по пути обратно его самолет исчез с радаров и его не могут найти до сих пор.

«После ситуации с Салой на меня вышел спортивный агент из Англии и попросил провести переговоры с Артемом Дзюбой, потому что в «Кардиффе» рассматривали его вместо Салы. Но за два дня до конца трансферного окна уже было ничего не решить.

Я с Артемом разговаривал лично, он сказал, что готов поехать в АПЛ. Другое дело, что «Зениту» некем было заменить Дзюбу. Да, «Кардифф» мог бы предложить примерно 25 миллионов фунтов за Дзюбу, но «Зенит» деньгами не испугать», – сказал Белоус.