После поражения от «Борнмута» Сарри не поехал на автобусе с «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после поражения от «Борнмута» (0:4) добирался до дома самостоятельно, а не на автобусе вместе с командой.

После проигранной встречи итальянец раскритиковал футболистов на пресс-конференции. В том числе и полузащитника Эдена Азара, который, по словам Сарри, не выполнил установку на игру.

После игры Маурицио еще 50 минут общался в раздевалке, чтобы выяснить причины поражения, причем кроме него в раздевалке никого не было из тренеров, даже его помощника Джанфранко Дзолы.