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    После поражения от «Борнмута» Сарри не поехал на автобусе с «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после поражения от «Борнмута» (0:4) добирался до дома самостоятельно, а не на автобусе вместе с командой.

    После проигранной встречи итальянец раскритиковал футболистов на пресс-конференции. В том числе и полузащитника Эдена Азара, который, по словам Сарри, не выполнил установку на игру.

    После игры Маурицио еще 50 минут общался в раздевалке, чтобы выяснить причины поражения, причем кроме него в раздевалке никого не было из тренеров, даже его помощника Джанфранко Дзолы.

    • Синие пропустили все голы от «Борнмута» во втором тайме.
    • «Челси» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
    • Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года. До этого он работал в «Наполи».

    Источник: The Telegraph

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    01.02.2019 09:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 февраля 2019, 19:45

      были дрогба был лэмпард они бились до последнего ! а этот азар даже близко к уровню этих легенд не стоит. сколько он уже матчей и при других тренеров нихрена не может. он не лидер команды ! пришел сарри а команда снова сливает . да продайте скорее этого азара реалу и будете только в плюсе.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 февраля 2019, 19:04

      Все начиналось очень даже не плохо.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 16:02

      В "МЮ" вопрос решили и теперь нормальный климат и благоприятная обстановка в команде. А в " Челси," похоже по второму кругу пошло, только уже при новом тренере.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 > Рубик Докоян 1 февраля 2019, 17:32

      Согласен. Пока не придет в Челси их легенда,например Лэмпард так и будет продолжаться.

      3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 1 февраля 2019, 15:53

      Каталашки опять тренера начали лить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Chelsea_mtl 1 февраля 2019, 11:31

      Лекго рассуждать когда играешь в Ля лиге..без Месси Барселона никто.. так что засунь свои комментарии себе в анус огрызок.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 февраля 2019, 11:26

      членси мертвый клубчик !

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 февраля 2019, 10:49

      Даже в раздевалке до конца пар не выпустил.., видать жестко достали.

      4
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 1 февраля 2019, 10:35

      ИНОГДА СКЛАДЫВАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПРОФЕССИЯ ТРЕНЕР УМРЕТ)) игроки скоро сами будут тренироваться и выходить на поле и играть. а если серьезно, то в последнее время игроки очень жестко сливают тренеров, чуть не по душе, все, ппц

      10
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > Dizayner 1 февраля 2019, 17:36

      Тренер это тактик и психолог,научить играть он их не сможет.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 февраля 2019, 10:17

      Не его команда.. Бывает..

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 1 февраля 2019, 09:49

      - Синьор, в сигарный бар ?
      - Да, Беримор.

      1
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