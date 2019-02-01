После поражения от «Борнмута» Сарри не поехал на автобусе с «Челси»

были дрогба был лэмпард они бились до последнего ! а этот азар даже близко к уровню этих легенд не стоит. сколько он уже матчей и при других тренеров нихрена не может. он не лидер команды ! пришел сарри а команда снова сливает . да продайте скорее этого азара реалу и будете только в плюсе.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после поражения от «Борнмута» (0:4) добирался до дома самостоятельно, а не на автобусе вместе с командой.
После проигранной встречи итальянец раскритиковал футболистов на пресс-конференции. В том числе и полузащитника Эдена Азара, который, по словам Сарри, не выполнил установку на игру.
После игры Маурицио еще 50 минут общался в раздевалке, чтобы выяснить причины поражения, причем кроме него в раздевалке никого не было из тренеров, даже его помощника Джанфранко Дзолы.
- Синие пропустили все голы от «Борнмута» во втором тайме.
- «Челси» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
- Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года. До этого он работал в «Наполи».