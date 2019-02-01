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    Жардим: «С таким подбором игроков у «Монако» все получится»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги трансферной кампании клуба.

    «Я не хочу говорить о том, что было. Мы все знаем, что конкретно произошло. Моя цель – это сегодняшний день, настоящее. С нынешним подбором игроков у нас все получится.

    Мы активно ведем себя в это трансферное окно. Какие-то игроки ушли, какие-то наоборот пришли. Группа игроков пришла, чтобы усилить команду. Н'куду и Мартинш добавят скорости на флангах. Они новое решение наших текущих проблем.

    Я хочу, чтобы игроки совершенствовали свои индивидуальные качества. Важно, чтобы каждый был уверен в себе, это позволит нам коллективно добиться своей цели. Нам требуется больше самоотдачи, чтобы приватизировать мяч на поле. Я прошу игроков иметь правильный настрой. Это все, что я прошу», – заявил главный тренер монегасков.

    • «Монако» идет в зоне вылета Лиги 1.
    • По оценке transfermarkt.de, клуб этой зимой потратился на 13 миллионов евро.
    • Матч против «Тулузы» состоится 2 февраля. Начало встречи в 22:00 московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    01.02.2019 09:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 февраля 2019, 19:00

      "Приватизировать мяч на поле" -это что то новое.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 февраля 2019, 13:44

      запомним эти слова, запомним)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 февраля 2019, 11:08

      Так при тебе же в начале сезона понеслась вся эта неудачная серия.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 09:23

      Хороший подбор игроком не всегда реализуется в хорошую сплочённую команду. А "Монако" уже отступать некуда, позади Лига 2...

      4
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