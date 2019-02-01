Жардим: «С таким подбором игроков у «Монако» все получится»

"Приватизировать мяч на поле" -это что то новое.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги трансферной кампании клуба.
«Я не хочу говорить о том, что было. Мы все знаем, что конкретно произошло. Моя цель – это сегодняшний день, настоящее. С нынешним подбором игроков у нас все получится.
Мы активно ведем себя в это трансферное окно. Какие-то игроки ушли, какие-то наоборот пришли. Группа игроков пришла, чтобы усилить команду. Н'куду и Мартинш добавят скорости на флангах. Они новое решение наших текущих проблем.
Я хочу, чтобы игроки совершенствовали свои индивидуальные качества. Важно, чтобы каждый был уверен в себе, это позволит нам коллективно добиться своей цели. Нам требуется больше самоотдачи, чтобы приватизировать мяч на поле. Я прошу игроков иметь правильный настрой. Это все, что я прошу», – заявил главный тренер монегасков.
- «Монако» идет в зоне вылета Лиги 1.
- По оценке transfermarkt.de, клуб этой зимой потратился на 13 миллионов евро.
- Матч против «Тулузы» состоится 2 февраля. Начало встречи в 22:00 московскому времени.