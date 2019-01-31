Зе Луиш – об интересе «Галатасарая»: «Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы»

Форвард «Спартака» Зе Луиш прокомментировал интерес к себе со стороны «Галатасарая».

«Галатасарай»? Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы. Это значит, что ты не зря ешь свой хлеб, делаешь свою работу правильно, растешь, и этим вызван интерес других клубов.

С другой стороны, могу всех заверить, что я – игрок «Спартака» и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в «Спартаке», на защите красно-белых цветов.

Если в будущем когда-то поступит предложение, которое заинтересует все стороны, и клуб, и меня, тогда сядем, будем разговаривать. Но на данный момент я – игрок «Спартака», цитирует 28-летнего нападающего «Спорт-Экспресс».

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