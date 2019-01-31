Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зе Луиш – об интересе «Галатасарая»: «Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы»

    Форвард «Спартака» Зе Луиш прокомментировал интерес к себе со стороны «Галатасарая».

    «Галатасарай»? Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы. Это значит, что ты не зря ешь свой хлеб, делаешь свою работу правильно, растешь, и этим вызван интерес других клубов.

    С другой стороны, могу всех заверить, что я – игрок «Спартака» и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в «Спартаке», на защите красно-белых цветов.

    Если в будущем когда-то поступит предложение, которое заинтересует все стороны, и клуб, и меня, тогда сядем, будем разговаривать. Но на данный момент я – игрок «Спартака», цитирует 28-летнего нападающего «Спорт-Экспресс».

    Зе Луиш: «Ставлю перед собой задачу – стать лучшим бомбардиром чемпионата России»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2019 23:45
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 февраля 2019, 18:03

      Зе Луиш все же очень полезен для Спартака.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 1 февраля 2019, 13:21

      Когда к тебе проявляет интерес работодатель, это всегда приятно.Что в футболе, что на любой другой работе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 1 февраля 2019, 11:53

      Девушка Олеся ни в какую Турцию его не отпустит). Вчера кстати выкинули в интернет прикольное видео как Зе учит русский язык, посмотрите.)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 1 февраля 2019, 09:30

      Мной бы интересовалась женская Бавария, было бы приятно.
      А мужской турецкий Сарай...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11