Зе Луиш: «Ставлю перед собой задачу – стать лучшим бомбардиром чемпионата России»

Форвард «Спартака» Зе Луиш признался, что нацелился на звание лучшего бомбардира РПЛ.

«Стать лучшим бомбардиром чемпионата России? О да! Это отличная мотивация. И я ставлю перед собой такую задачу – стать лучшим бомбардиром чемпионата. Ведь если ты стал лучшим, значит, уже помог своей команде.

Тот случай, когда личная мотивация не мешает командной, а наоборот – помогает», – цитирует 28-летнего нападающего «Спорт-Экспресс».