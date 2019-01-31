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    Зе Луиш: «Ставлю перед собой задачу – стать лучшим бомбардиром чемпионата России»

    Форвард «Спартака» Зе Луиш признался, что нацелился на звание лучшего бомбардира РПЛ.

    «Стать лучшим бомбардиром чемпионата России? О да! Это отличная мотивация. И я ставлю перед собой такую задачу – стать лучшим бомбардиром чемпионата. Ведь если ты стал лучшим, значит, уже помог своей команде.

    Тот случай, когда личная мотивация не мешает командной, а наоборот – помогает», – цитирует 28-летнего нападающего «Спорт-Экспресс».

    • В этом сезоне Зе Луиш забил 7 мячей в 14 играх РПЛ.
    • Он занимает второе место в гонке бомбардиров турнира, уступая два мяча Федору Чалову (ЦСКА).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.01.2019 19:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 31 января 2019, 22:07

      хороший стимул главное это продолжить в ЧР

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 31 января 2019, 21:45

      А мы вовсе и не против! )) Надеюсь подобное заявление не следствие эйфории от забитых двух голов в турнире?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 31 января 2019, 21:22

      Зе красавчик, мало кто верил что он будет так важен для нас, а он выходит каждый матч и доказывает свою необходимость.

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 31 января 2019, 20:56

      В этом начинании все болельщики Спартака с тобой - мы только ЗА !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 20:52

      Хорошее дело. Давай Зе.

      4
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 31 января 2019, 20:11

      Мечтай

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Skull_Boy 31 января 2019, 20:54

      Если Зениту отгрузит - можешь написать " мечты сбываются " )))

      1
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