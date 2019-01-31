Зе Луиш: «Ставлю перед собой задачу – стать лучшим бомбардиром чемпионата России»

хороший стимул главное это продолжить в ЧР
Форвард «Спартака» Зе Луиш признался, что нацелился на звание лучшего бомбардира РПЛ.
«Стать лучшим бомбардиром чемпионата России? О да! Это отличная мотивация. И я ставлю перед собой такую задачу – стать лучшим бомбардиром чемпионата. Ведь если ты стал лучшим, значит, уже помог своей команде.
Тот случай, когда личная мотивация не мешает командной, а наоборот – помогает», – цитирует 28-летнего нападающего «Спорт-Экспресс».
- В этом сезоне Зе Луиш забил 7 мячей в 14 играх РПЛ.
- Он занимает второе место в гонке бомбардиров турнира, уступая два мяча Федору Чалову (ЦСКА).