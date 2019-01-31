Агент Азмуна: «О предложении «Зенита» мне ничего не известно. Переговоры с «Вулверхэмптоном» были»

Агент нападающего «Рубина» Сердара Азмуна Мехди Хагитали сообщил, что он не владеет какой-либо информацией об интересе к иранцу со стороны «Зенита». Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры, и петербуржцы хотят завершить сделку до 1 февраля.

«Мне ничего не известно о предложении «Зенита» по Азмуну. Но это ваша страна, так что, возможно, новости там появляются быстрее. Я сейчас в Иране, Сердар тоже, но в России подобное предложение, возможно, и было сделано.

По поводу появлявшейся в СМИ информации, могу сказать, что действительно были переговоры с «Вулверхэмптоном»: англичане хотели арендовать Азмуна, «Рубин» был готов на это, но с правом последующего выкупа. И поначалу все шло хорошо, однако потом английская сторона прервала переговоры. Сегодня у них закрытие трансферного окна и последний шанс на то, что сделка состоится.

Так что в данный момент никакой конкретики. Возможно, какие-то запросы приходят в «Рубин», но я не веду никаких переговоров прямо сейчас», – сказал Хагитали.