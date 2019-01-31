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    Агент Азмуна: «О предложении «Зенита» мне ничего не известно. Переговоры с «Вулверхэмптоном» были»

    Агент нападающего «Рубина» Сердара Азмуна Мехди Хагитали сообщил, что он не владеет какой-либо информацией об интересе к иранцу со стороны «Зенита». Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры, и петербуржцы хотят завершить сделку до 1 февраля.

    «Мне ничего не известно о предложении «Зенита» по Азмуну. Но это ваша страна, так что, возможно, новости там появляются быстрее. Я сейчас в Иране, Сердар тоже, но в России подобное предложение, возможно, и было сделано.

    По поводу появлявшейся в СМИ информации, могу сказать, что действительно были переговоры с «Вулверхэмптоном»: англичане хотели арендовать Азмуна, «Рубин» был готов на это, но с правом последующего выкупа. И поначалу все шло хорошо, однако потом английская сторона прервала переговоры. Сегодня у них закрытие трансферного окна и последний шанс на то, что сделка состоится.

    Так что в данный момент никакой конкретики. Возможно, какие-то запросы приходят в «Рубин», но я не веду никаких переговоров прямо сейчас», – сказал Хагитали.

    • Контракт Азмуна с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года.
    • В этом сезоне иранец провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Sport24

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    31.01.2019 17:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 31 января 2019, 18:40

      если в АПЛ зовут его играть, то нафиг ему зенит нужен?

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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 31 января 2019, 18:04

      Нестабильный форвард, то взлеты то падения, но не без таланта

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