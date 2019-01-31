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    «Вулверхэмптон» хочет арендовать Азмуна до конца сезона

    «Вулверхэмптон» интересуется форвардом «Рубина» Сердаром Азмуном, об этом сообщает Sky Sports.

    Английский клуб хочет арендовать футболиста до конца сезона и предлагает «Рубину» 1,75 миллиона фунтов стерлингов и опцию выкупа в конце сезона за 11,4 миллиона.

    «Рубин» готов принять условия трансфера, если «Вулверхэмптон» согласится на обязательный выкуп футболиста. Англичане хотят оставить за собой опцию выкупа.

    • Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к футболисту.
    • Контракт Азмуна с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года.
    • В этом сезоне иранец провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Sky Sports

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    31.01.2019 00:14
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 14:59

      Хотят проверить в деле.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 09:06

      Резонно с обеих сторон. Посмотрим, что выберет "Рубин" и сам Азмун. АПЛ или РПЛ в составе " Зенита".

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