«Вулверхэмптон» хочет арендовать Азмуна до конца сезона

«Вулверхэмптон» интересуется форвардом «Рубина» Сердаром Азмуном, об этом сообщает Sky Sports.

Английский клуб хочет арендовать футболиста до конца сезона и предлагает «Рубину» 1,75 миллиона фунтов стерлингов и опцию выкупа в конце сезона за 11,4 миллиона.

«Рубин» готов принять условия трансфера, если «Вулверхэмптон» согласится на обязательный выкуп футболиста. Англичане хотят оставить за собой опцию выкупа.