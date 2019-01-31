«Вулверхэмптон» хочет арендовать Азмуна до конца сезона

Хотят проверить в деле.
«Вулверхэмптон» интересуется форвардом «Рубина» Сердаром Азмуном, об этом сообщает Sky Sports.
Английский клуб хочет арендовать футболиста до конца сезона и предлагает «Рубину» 1,75 миллиона фунтов стерлингов и опцию выкупа в конце сезона за 11,4 миллиона.
«Рубин» готов принять условия трансфера, если «Вулверхэмптон» согласится на обязательный выкуп футболиста. Англичане хотят оставить за собой опцию выкупа.
- Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к футболисту.
- Контракт Азмуна с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года.
- В этом сезоне иранец провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.